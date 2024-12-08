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Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 10:26 |
1182
2

Стали известны новые детали возможного трансфера украинца из УПЛ в MLS

Переход Ильи Крупского из Ворсклы в Нью-Инглэнд Революшн «приближается»

08 декабря 2024, 10:26 |
1182
2
Стали известны новые детали возможного трансфера украинца из УПЛ в MLS
ФК Ворскла. Илья Крупский

20-летний украинский защитник полтавской Ворсклы Илья Крупский все-таки близок к тому, чтобы покинуть клуб.

Как и сообщал ранее Эндрю Тодос (Zorya Londonsk), Ворскла ведет переговоры с командой Нью-Инглэнд Революшн, которая выступает в Major League Soccer (MLS).

Источник отмечает, что стороны нашли договоренность о трансфере и сейчас американский клуб согласовывает условия контракта с Ильей. Интересно, что неделей ранее Тодос заявлял об угрозе срыва трансфера Крупского в MLS.

В сезоне 2024/25 Крупский провел 14 поединков за Ворсклу в чемпионате Украины и отметился одним ассистом.

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Илья Крупский Нью-Инглэнд Революшн Major League Soccer (MLS) Ворскла Полтава Эндрю Тодос трансферы трансферы УПЛ
Даниил Агарков Источник: Zorya Londonsk
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Комментарии 2
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Gargantua81
жаль для Динамо. игрок очень хороший.
Ребров тупит не ставя его в основу сборной
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