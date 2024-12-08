Стали известны новые детали возможного трансфера украинца из УПЛ в MLS
Переход Ильи Крупского из Ворсклы в Нью-Инглэнд Революшн «приближается»
20-летний украинский защитник полтавской Ворсклы Илья Крупский все-таки близок к тому, чтобы покинуть клуб.
Как и сообщал ранее Эндрю Тодос (Zorya Londonsk), Ворскла ведет переговоры с командой Нью-Инглэнд Революшн, которая выступает в Major League Soccer (MLS).
Источник отмечает, что стороны нашли договоренность о трансфере и сейчас американский клуб согласовывает условия контракта с Ильей. Интересно, что неделей ранее Тодос заявлял об угрозе срыва трансфера Крупского в MLS.
В сезоне 2024/25 Крупский провел 14 поединков за Ворсклу в чемпионате Украины и отметился одним ассистом.
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