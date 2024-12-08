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  4. Валенсия – Райо Вальекано – 0:1. Дальше в зоне вылета. Видео гола и обзор
Испания
08 декабря 2024, 09:55 | Обновлено 08 декабря 2024, 09:56
30
0

Валенсия – Райо Вальекано – 0:1. Дальше в зоне вылета. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 16-го тура Ла Лиги

08 декабря 2024, 09:55 | Обновлено 08 декабря 2024, 09:56
30
0
Валенсия – Райо Вальекано – 0:1. Дальше в зоне вылета. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 7 декабря в рамках 16-го тура Ла Лиги прошел матч между командами «Валенсия» и «Райо Вальекано».

Поединок проходил на стадионе «Месталья» в Валенсии. Игра завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.

Ла Лига. 16 тур. 7 декабря

«Валенсия» – «Райо Вальекано» – 0:1

Гол: Сиссе, 7

Видеообзор матча:

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Валенсия Райо Вальекано Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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