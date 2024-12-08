Испания08 декабря 2024, 09:55 | Обновлено 08 декабря 2024, 09:56
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Валенсия – Райо Вальекано – 0:1. Дальше в зоне вылета. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 16-го тура Ла Лиги
08 декабря 2024, 09:55 | Обновлено 08 декабря 2024, 09:56
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Вечером 7 декабря в рамках 16-го тура Ла Лиги прошел матч между командами «Валенсия» и «Райо Вальекано».
Поединок проходил на стадионе «Месталья» в Валенсии. Игра завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.
Ла Лига. 16 тур. 7 декабря
«Валенсия» – «Райо Вальекано» – 0:1
Гол: Сиссе, 7
Видеообзор матча:
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