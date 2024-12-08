Валенсия – Райо Вальекано – 0:1. Дальше в зоне вылета. Видео гола и обзор

Вечером 7 декабря в рамках 16-го тура Ла Лиги прошел матч между командами «Валенсия» и «Райо Вальекано».

Поединок проходил на стадионе «Месталья» в Валенсии. Игра завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.

Ла Лига. 16 тур. 7 декабря

«Валенсия» – «Райо Вальекано» – 0:1

Гол: Сиссе, 7

Видеообзор матча: