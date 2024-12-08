«Мы не намеренно». Игрок Ингульца сделал заявление в отношении Паламарчука

Полузащитник «Ингульца» Иван Лосенко поделился мнением о голкипере команды Алексее Паламарчуке, который продолжает феерить на футбольном поле, отражая пенальти.

– Вся команда работает, чтобы Паламарчук пошел на повышение?

– Сразу скажу, что мы не намеренно привозим себе пенальти. Это стечение обстоятельств.

– Создается впечатление, что если Паламарчук зимой будет продан, процент от продаж президент разделит с игроками.

– Хорошо, что Леха отбивает пенальти. Плохо, что их было 6 в этом чемпионате. Не справляемся с давлением соперника. Но если конкретно говорить о точке с Ворсклой, она была спорна.

– Почему?

– Виливальд не так сильно потянул Ндукве. Да, за руку прихватил, но, мне кажется, это мягкий, небольшой контакт.

Ранее сам Алексей Паламарчук сделал заявление об отраженных пенальти в матчах Украинской Премьер-лиги, рассказав о «подколе» одноклубников.