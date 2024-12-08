«Он работает». Лидер Зари отреагировал на слухи об уходе Бартуловича

Сербский полузащитник луганской «Зари» Петар Мичин поделился мнением о главном тренере команды Младене Бартуловиче. Серб отреагировал на слухи о возможном уходе Младена, которого сватают в разные клубы.

– Как тебе работается под руководством Бартуловича?

– Я слышал, что Младен здесь легенда. Он действительно хороший парень. Каждый игрок его уважает. Лично мне он дает больше свободы и больше минут в поле. Играю так, как мне нравится. С предыдущим тренером я играл не так часто, а сейчас у меня почти 90 минут в каждой игре. Это очень важно, когда тренер верит в тебя. Я забил 4 гола в 10 играх, это говорит обо всем.

Он для нас не только тренер и хороший друг. Очень важно иметь связь между тренером и игроками. Мы можем говорить с ним обо всем. Мы ему верим, а он верит нам. Младен знает все об Украине, командах, игроках. Почти как друг.

– Хороший личный показатель, но ведь не такой ровный сезон?

– У нас не было стабильности. Выиграли одну игру, проиграли две. Это не очень хорошо. Я хотел бы усовершенствоваться. Мы всегда хотим выигрывать. Все молодые, нужно время, чтобы развиваться.

– Слухи отправляют Младена в другие клубы. Известно ли тебе что-нибудь об этом?

– Нет. Он работает в Заре, давайте говорить о Заре. Новому тренеру всегда нужно время, чтобы построить идею, принести свое видение футбола. Это очень тяжело сделать в середине сезона. Мы сменили трех тренеров с тех пор, как я пришел в Зарю. Младену просто нужно время, и все будет хорошо.

Ранее Петар Мичин объяснил свой провал в итальянской Серии А, заявив, что Италия была для него новым миром.