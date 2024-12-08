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Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 12:46 |
747
0

«Уже в Заре мне сказали». Звезда УПЛ сказал все, что думает о Малиновском

Петар Мічін високо оцінив гру Руслана Маліновського у Серії А

08 декабря 2024, 12:46 |
747
0
«Уже в Заре мне сказали». Звезда УПЛ сказал все, что думает о Малиновском
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Сербский полузащитник луганской «Зари» Петар Мичин высказал свое мнение о Руслане Малиновском, с которым пересекался в Серии А. Серб признался, что не знал, что Руслан выступал в составе луганской команды.

– В Италии ты точно пересекался с Русланом Малиновским. Знаешь, в каком клубе начиналась его карьера?

– Уже в Заре мне сказали, что Малина начинал играть здесь.

– Руслан действительно был звездой у Аталанты?

– Он был хорош. Забивал много мячей. Показывал топ-футбол. До Гасперини Аталанта была маленьким клубом, как и многие другие в Ломбардии. А сейчас они действительно на вершине, – сказал серб.

Ранее Петр Мичин объяснил свой провал в итальянской Серии А, заявив, что Италия была для него новым миром.

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Петар Мичин Руслан Малиновский чемпионат Италии по футболу Серия A Заря Луганск чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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