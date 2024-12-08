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Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 08:24 | Обновлено 08 декабря 2024, 08:27
58
0

Оформил своеобразный хет-трик. Что сказал Дедух после победы над ЛНЗ в УПЛ?

Капитан «аистов» доволен поединком 16 тура.

08 декабря 2024, 08:24 | Обновлено 08 декабря 2024, 08:27
58
0
Оформил своеобразный хет-трик. Что сказал Дедух после победы над ЛНЗ в УПЛ?
ФК Левый Берег. Руслан Дедух

Капитан «Левого Берега» Руслан Дедух поделился эмоциями после сенсационной победы «аист» над ЛНЗ в матче 16 тура Украинской Премьер-лиги. Форвард оформил дубль в ворота «фиолетовых» и забил в собственные.

– Да, момент с моим автоголом случился уже на 6-й минуте поединка. Там был рикошет, по-моему, от соперника, мяч мне попал в голову и залетел в наши ворота. Все произошло настолько быстро, что я не успел увернуться от мяча.

– Это первый автогол для тебя в карьере?

– Да, однако, ничего страшного не произошло. С каждым это может произойти.

– Когда вы поверили, что ход матча можете перевернуть?

– Проигрывая, мы понимали, что необходимо обязательно сравнять счет. Хорошо, что мы смогли забить ответный мяч еще до перерыва. А потом все пошло дальше, и мы еще забивали.

– Когда ты забивал второй гол в матче, ты крикнул партнеру, чтобы он пропустил мяч?

– Да, так и было. Он услышал, и я смог пробить с хорошей дистанции.

– Это лучший матч «Левого Берега» в этом сезоне?

– У нас впереди поединок в Полтаве, против «Ворсклы», и все мы хотим, чтобы лучший матч мы провели именно там.

– В раздевалке «Левого Берега» было много эмоций после финального свистка. Кто из руководителей клуба заходил в раздевалку команды?

– Все заходили. Эмоции очень хорошие у нас сейчас, – сказал Дедух.

Ранее главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак поделился эмоциями после уверенной победы над ЛНЗ.

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Олег Вахоцкий Источник: Sportarena
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