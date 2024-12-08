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Премьер-лига
Ингулец
08.12.2024 13:00 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 07:40 |
105
0

Ингулец – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Принципиальный матч Бартуловича против бывшей команды

08 декабря 2024, 07:40 |
105
0
Ингулец – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря Луганск

В воскресенье, 8 декабря, состоится поединок 16 тура украинской Премьер-лиги, в котором будут играть петровский «Ингулец» и луганская «Заря». Игра пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало – в 13:00.

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Ингулец

«Ингулец» перед прошлым туром был явным аутсайдером. Собственно, команда и сейчас находится на последнем месте в турнирной таблице, но уже ситуация лучше – до предпоследнего места, на котором находится «Оболонь», всего одно очко разрыва. До зоны переходных матчей – три, но это не такое расстояние, которое нельзя преодолеть.

Улучшению положения способствовала победа в прошлом туре над «Ворсклой». Будем откровенны, никто не ожидал такого перфоманса от подопечных Кобина после поражения 0:6 от «Шахтера», но они забили гол уже на первой минуте матча и развили успех, забив потом еще дважды и не пропустив. Эта победа стала для «казаков» крупнейшим в истории их выступлений в чемпионатах.

Не пропустили в том числе из-за уверенной игры Алексея Паламарчука. Кипер «Ингульца» отразил пятый пенальти подряд, что является безусловным рекордом чемпионата Украины. Следует также отметить, что улучшения в игре произошли после ухода из клуба группы игроков, которые, как заявил тренер, портили общую атмосферу в команде. Возможно, он был прав.

Интересно, что все 15 игр первого круга «Ингулец» выступал в роли гостей. Команда должна была закончить обустройство клубного стадиона и целый второй круг играть дома, но не так случилось, как предполагалось. Стадион вовремя не прошел проверку УАФ, не помог и шантаж от клуба снятием с УПЛ, поэтому первый номинально домашний матч в чемпионате «Ингулец» проведет тоже вне дома. Игру против «Зари» команда проведет в Кривом Роге.

Заря

В «Заре» тоже была безвыигрышная серия, но гораздо меньше, чем у «Ингульца». Луганская команда не могла выиграть три матча, но в прошлом туре победила нынешнюю команду бывшего тренера «Ингульца» Владислава Лупашко – «Карпаты» – со счетом 2:1. В той игре тренер «Зари» решил играть с тремя центральными защитниками, но после проигранного первого тайма перестроил игру и после перерыва луганчане вырвали победный результат благодаря дублю Мичина.

Отбыл дисквалификацию Роман Вантух. Номинальный левый защитник в последнее время играет на правом фланге обороны и его возвращение значительно должно усилить эту зону, поскольку Слесарь, игравший на этой позиции против «Карпат», явно не справлялся.

Интересно, что тренер «Зари» Младен Бартулович оставил заметный след в истории «Ингульца», выступая там в роли игрока. После завершения игровой карьеры он вошел в тренерский штаб команды, а покинул клуб, по слухам, из-за того, что обиделся, что его не оставили главным тренером команды. После увольнения Сергея Лавриненко именно Бартулович возглавлял «Ингулец» и в трех матчах набрал шесть очков, уступив только киевскому «Динамо». Посмотрим, как этот фактор повлияет на мотивацию игроков луганского клуба.

Статистика встреч

Команды встречались в своей истории восемь раз. Дважды победил «Ингулец», пять раз была сильнее «Заря» и еще один матч закончился вничью. Разница мячей – 6:14.

Ориентировочные составы

«Ингулец»: Паламарчук – Малыш, Вилливальд, Шершень, Мысык – Волохатый, Пятов, Билоцерковец, Лосенко, Могильный – Резепов

«Заря»: Сапутин – Вантух, Джордан, Дрышлюк, Жуниньо – Башич, Яцик – Вакула, Мичин, Горбач – Будкивский

Прогноз на противостояние

Предположим, что команды поделят очки, поскольку захотят закрепить успех прошлого тура и в первую очередь попытаются не пропустить.

Прогноз Sport.ua
Ингулец
8 декабря 2024 -
13:00
Заря
Ничья 3.45 Сделать ставку

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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