Соперник Динамо по ЛЕ Ференцварош проиграл аутсайдеру в матче с 9 голами

5 декабря состоялся пропущенный матч 1-го тура между «Дебреценом» и «Ференцварошем».

Хозяева поля шокировали «фроди» уже к 17-й минуте, ведь счет был 3:0. Хет-триком отметился Донат Барань.

Далее гости включились в борьбу и начали свой штурм ворот «Дебрецена». На 30-й минуте Барнабаш Варга реализовал пенальти, а на 42-й уже забил с игры.

Бразильский легионер «Ференцвароша» Сальданья на 45+2-й минуте сделал счет 3:3.

Во втором тайме команды не остановились и продолжили забивать друг другу.

Сначала это сделал игрок «Дебрецена» Брэндон Домингес. Он забил дважды на 49-й минуте и на 59-й.

Ибраим Сиссе из «Ференцвароша» забил на 82-й минуте. Хотя у гостей были еще моменты, чтобы забить, счет остался неизменным - 5:4.

В Лиге Европы «Ференцварош» нанес «Динамо» разгромное поражение 4:0.

Чемпионат Венгрии. 1-й тур. 5 декабря

Дебрецен – Ференцварош – 5:4

Голы: Барань, 2, 5, 17, Домингес, 49, 59, - Варга, 30 (с пенальти), 42, Салданья, 45+2, Сиссе, 82

Удаления: Салай, 32 (Ференцварош)

Обзор матча