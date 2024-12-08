ФОТО. Звезду Реал Мадрид связывают с новой красавицей. Вот, что он ответил

Легенду мадридского «Реала» и сборной Испании Икера Касильяса связывают с испанской актрисой Марией Суарес.

Про вероятные отношения экс-голкипера и красавицы заговорили после публикации журнала «Semana», которое разместило совметные фото Икера та Марии.

Касильяс развелся с Сарой Карбонеро в 2021-м году, и с тех пор 43-летнего экс-футболиста связывают с различными девушками.

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Касильяс отреагировал на данную новость в соцсети X. Вот, что написал экс-вратарь:

«Как это скучно. Прекратите создавать слухи и писать ерунду. Если я встречаю Марию, мы всегда здороваемся. Даже пьем вместе пиво. Более того, мы даже скатерть делим!

Знаем друг друга более 20 лет. Пожалуйста, будьте серьезны», – заявил Икер Касильяс, добавив к сообщению обложку журнала, на которой была опубликована его фотография с актрисой.