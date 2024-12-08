ФОТО. Звезду Реал Мадрид связывают с новой красавицей. Вот, что он ответил
Икер Касильяс прокомментировал последние слухи
Легенду мадридского «Реала» и сборной Испании Икера Касильяса связывают с испанской актрисой Марией Суарес.
Про вероятные отношения экс-голкипера и красавицы заговорили после публикации журнала «Semana», которое разместило совметные фото Икера та Марии.
Касильяс развелся с Сарой Карбонеро в 2021-м году, и с тех пор 43-летнего экс-футболиста связывают с различными девушками.
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Касильяс отреагировал на данную новость в соцсети X. Вот, что написал экс-вратарь:
«Как это скучно. Прекратите создавать слухи и писать ерунду. Если я встречаю Марию, мы всегда здороваемся. Даже пьем вместе пиво. Более того, мы даже скатерть делим!
Знаем друг друга более 20 лет. Пожалуйста, будьте серьезны», – заявил Икер Касильяс, добавив к сообщению обложку журнала, на которой была опубликована его фотография с актрисой.
Que aburrimiento, de verdad. Dejad de crear rumores y chuminadas. Si coincido con María José nos saludaremos siempre. Incluso hasta tomaremos una cerveza juntos. Es más, compartiremos hasta mantel! Son más de 20 años que nos conocemos. Sed serios por favor… https://t.co/om7kydd0Sz— Iker Casillas (@IkerCasillas) December 3, 2024
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