ФОТО. Жена Лунина похвасталась новогодней ёлкой. Вот как нарядила
Анастасия Лунина поделилась новогодней атмосферой
Жена вратаря сборной Украины и «Реала» Андрея Лунина, Анастасия, поделилась новогодней атмосферой в своём Instagram.
Анастасия Лунина опубликовала в сторис снимок новогодней ёлки – семейство уже нарядило ёлку, и выглядит она превосходно.
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Жена голкипера «Реала» погрузила всех своих подписчиков в антураж их мадридского дома, и многие подметили картину, на которой изображен Андрей Лунин.
Также Анастасия Лунина на своей странице рассказывает про семейные будни пары – например, совсем недавно пара прогулялась на презентацию новой коллекции Louis Vuitton.
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