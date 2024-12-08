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08 декабря 2024, 03:30 | Обновлено 08 декабря 2024, 03:33
135
0

ФОТО. Жена Лунина похвасталась новогодней ёлкой. Вот как нарядила

Анастасия Лунина поделилась новогодней атмосферой

08 декабря 2024, 03:30 | Обновлено 08 декабря 2024, 03:33
135
0
ФОТО. Жена Лунина похвасталась новогодней ёлкой. Вот как нарядила
Instagram. Андрей и Анастасия Лунины

Жена вратаря сборной Украины и «Реала» Андрея Лунина, Анастасия, поделилась новогодней атмосферой в своём Instagram.

Анастасия Лунина опубликовала в сторис снимок новогодней ёлки – семейство уже нарядило ёлку, и выглядит она превосходно.

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Жена голкипера «Реала» погрузила всех своих подписчиков в антураж их мадридского дома, и многие подметили картину, на которой изображен Андрей Лунин.

Также Анастасия Лунина на своей странице рассказывает про семейные будни пары – например, совсем недавно пара прогулялась на презентацию новой коллекции Louis Vuitton.

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фото lifestyle Реал Мадрид Андрей Лунин Анастасия Лунина (Томазова) сборная Украины по футболу девушки
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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