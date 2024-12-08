Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Вы еще увидите меня тренером»
Другие новости
08 декабря 2024, 03:05 | Обновлено 08 декабря 2024, 03:07
72
0

Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Вы еще увидите меня тренером»

Легендарный футболист рассказал чем планирует заниматься в будущем

08 декабря 2024, 03:05 | Обновлено 08 декабря 2024, 03:07
72
0
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Вы еще увидите меня тренером»
Getty Images/Global Images Ukraine

43-летний шведский экс-футболист и функционер «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал идею стать тренером.

«Я всегда видел себя в роли главного тренера любой команды, ведь всегда хочу иметь достаточно работы. Мне все равно, на каком уровне эта – профессиональные игроки или молодежь.

Мне интересно быть тренером, ведь это большая интенсивность. На тренерской должности один год может считаться за десять, но меня это интересует.

Все, кто ждет, сообщаю: вы еще увидите меня тренером», – прокомментировал Ибрагимович Sport-Ilustraited.

По теме:
ФОТО. Шевченко привез Золотой мяч в Украину. Будет тур по стране
Аталанта – Милан – 2:1. Как Лукман забил на 87-й. Видео голов и обзор матча
Фонсека не сумел. Аталанта вырвала победу у Милана и поднялась на вершину
Златан Ибрагимович тренеры Милан
Олександр Сільченко Источник: si.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Киченок больше не будет играть с Остапенко, кто новая партнерша?
Теннис | 07 декабря 2024, 20:45 4
Киченок больше не будет играть с Остапенко, кто новая партнерша?
Киченок больше не будет играть с Остапенко, кто новая партнерша?

Теннисистка рассказала о своем решении и планах на сезон 2025 года

«Мы приближаемся к Ливерпулю». Тренер Ноттингема – о победе над МЮ
Футбол | 08 декабря 2024, 02:42 0
«Мы приближаемся к Ливерпулю». Тренер Ноттингема – о победе над МЮ
«Мы приближаемся к Ливерпулю». Тренер Ноттингема – о победе над МЮ

Нуну Эшпириту доволен победой над «Красными дьяволами»

На каком месте Мудрик? Николас Джексон назвал самых быстрых игроков Челси
Футбол | 07.12.2024, 11:41
На каком месте Мудрик? Николас Джексон назвал самых быстрых игроков Челси
На каком месте Мудрик? Николас Джексон назвал самых быстрых игроков Челси
ВИДЕО. 6 голов в 4 матчах: сын Реброва впечатлил всех на турнире в Испании
Футбол | 07.12.2024, 07:08
ВИДЕО. 6 голов в 4 матчах: сын Реброва впечатлил всех на турнире в Испании
ВИДЕО. 6 голов в 4 матчах: сын Реброва впечатлил всех на турнире в Испании
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
Футбол | 07.12.2024, 07:55
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Объявлен официальный транслятор реванша Усик – Фьюри в Украине
Объявлен официальный транслятор реванша Усик – Фьюри в Украине
06.12.2024, 20:41 27
Бокс
«Пугает меня до смерти». Легенда Арсенала оценил игру Зинченко в матче с МЮ
«Пугает меня до смерти». Легенда Арсенала оценил игру Зинченко в матче с МЮ
06.12.2024, 09:12 2
Футбол
Назван лучший полузащитник в XXI веке. Это не Иньеста и Модрич
Назван лучший полузащитник в XXI веке. Это не Иньеста и Модрич
06.12.2024, 08:23 2
Футбол
Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду
Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду
06.12.2024, 12:13 22
Футбол
«Никто не хочет этого видеть». Возвращения Кличко вызвало много вопросов
«Никто не хочет этого видеть». Возвращения Кличко вызвало много вопросов
06.12.2024, 21:44 3
Бокс
Такого футбол еще не видел. Суперзвезда Реала покинет клуб за €1 миллиард
Такого футбол еще не видел. Суперзвезда Реала покинет клуб за €1 миллиард
07.12.2024, 01:56 6
Футбол
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
07.12.2024, 08:08 2
Футбол
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
07.12.2024, 13:58 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем