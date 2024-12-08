Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Вы еще увидите меня тренером»

43-летний шведский экс-футболист и функционер «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал идею стать тренером.

«Я всегда видел себя в роли главного тренера любой команды, ведь всегда хочу иметь достаточно работы. Мне все равно, на каком уровне эта – профессиональные игроки или молодежь.

Мне интересно быть тренером, ведь это большая интенсивность. На тренерской должности один год может считаться за десять, но меня это интересует.

Все, кто ждет, сообщаю: вы еще увидите меня тренером», – прокомментировал Ибрагимович Sport-Ilustraited.