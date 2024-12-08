«Мы приближаемся к Ливерпулю». Тренер Ноттингема – о победе над МЮ
Нуну Эшпириту доволен победой над «Красными дьяволами»
Главный тренер «Ноттингем Форест» Нуно Эшпириту Санту прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 15-го тура АПЛ.
«Мы снова поднялись на 5-ю строчку. Можно даже пофантазировать, что мы приближаемся к «Ливерпулю».
Это важная победа для нашей команды. Она свидетельствует, что мы все делаем правильно. «Ноттингем Форест» должен восстанавливать свое имя. Поэтому сегодня мы в хорошем настроении и будем праздновать.
Но уже в понедельник вся команда начнет подготовку к матчу с «Астон Виллой». Мы попробуем развить наш успех», - заявил Эшпириту Санту.
«Манчестер Юнайтед» дома уступил «Ноттингем Форест» со счетом 2:3.
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