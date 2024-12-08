Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Мы приближаемся к Ливерпулю». Тренер Ноттингема – о победе над МЮ
Англия
08 декабря 2024, 02:42 | Обновлено 08 декабря 2024, 02:46
189
0

«Мы приближаемся к Ливерпулю». Тренер Ноттингема – о победе над МЮ

Нуну Эшпириту доволен победой над «Красными дьяволами»

08 декабря 2024, 02:42 | Обновлено 08 декабря 2024, 02:46
189
0
«Мы приближаемся к Ливерпулю». Тренер Ноттингема – о победе над МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ноттингем Форест» Нуно Эшпириту Санту прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 15-го тура АПЛ.

«Мы снова поднялись на 5-ю строчку. Можно даже пофантазировать, что мы приближаемся к «Ливерпулю».

Это важная победа для нашей команды. Она свидетельствует, что мы все делаем правильно. «Ноттингем Форест» должен восстанавливать свое имя. Поэтому сегодня мы в хорошем настроении и будем праздновать.

Но уже в понедельник вся команда начнет подготовку к матчу с «Астон Виллой». Мы попробуем развить наш успех», - заявил Эшпириту Санту.

«Манчестер Юнайтед» дома уступил «Ноттингем Форест» со счетом 2:3.

По теме:
ФОТО. Игрок Арсенала женился на испанской секс-бомбе
Брентфорд – Ньюкасл – 4:2. Как сыграл Ярмолюк. Видео голов и обзор матча
Тоттенхэм – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Главный матч дня в АПЛ перенесен. Известна причина
Футбол | 07 декабря 2024, 10:44 0
ОФИЦИАЛЬНО. Главный матч дня в АПЛ перенесен. Известна причина
ОФИЦИАЛЬНО. Главный матч дня в АПЛ перенесен. Известна причина

Дерби между Эвертоном и Ливерпулем не состоится в запланированное время

ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
Футбол | 07 декабря 2024, 13:58 16
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами

Александр сейчас находится в Курской области

Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
Футбол | 07.12.2024, 07:55
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
Киченок больше не будет играть с Остапенко, кто новая партнерша?
Теннис | 07.12.2024, 20:45
Киченок больше не будет играть с Остапенко, кто новая партнерша?
Киченок больше не будет играть с Остапенко, кто новая партнерша?
Лос-Анджелес Гэлэкси одержали 6-ю победу в Кубке МЛС
Футбол | 08.12.2024, 02:20
Лос-Анджелес Гэлэкси одержали 6-ю победу в Кубке МЛС
Лос-Анджелес Гэлэкси одержали 6-ю победу в Кубке МЛС
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
06.12.2024, 06:23 4
Футбол
«Я хочу его победы, но не будет». Промоутер Джошуа – об Усик – Фьюри 2
«Я хочу его победы, но не будет». Промоутер Джошуа – об Усик – Фьюри 2
07.12.2024, 03:22
Бокс
Умер бывший игрок ужгородской Верховины и киевского Динамо
Умер бывший игрок ужгородской Верховины и киевского Динамо
06.12.2024, 17:11
Футбол
«Слишком сильный». Экс-чемпион посоветовал Кличко не драться с Фьюри
«Слишком сильный». Экс-чемпион посоветовал Кличко не драться с Фьюри
06.12.2024, 18:31
Бокс
Майку Тайсону предложили безумные 700 млн долларов. Известно, за что
Майку Тайсону предложили безумные 700 млн долларов. Известно, за что
07.12.2024, 01:25 3
Бокс
«Никто не хочет этого видеть». Возвращения Кличко вызвало много вопросов
«Никто не хочет этого видеть». Возвращения Кличко вызвало много вопросов
06.12.2024, 21:44 3
Бокс
Назван лучший полузащитник в XXI веке. Это не Иньеста и Модрич
Назван лучший полузащитник в XXI веке. Это не Иньеста и Модрич
06.12.2024, 08:23 2
Футбол
ФОТО. Невеста футболиста Шахтера похвасталась дорогой покупкой
ФОТО. Невеста футболиста Шахтера похвасталась дорогой покупкой
06.12.2024, 21:30 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем