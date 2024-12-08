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08 декабря 2024, 00:49 | Обновлено 08 декабря 2024, 00:50
278
0

ФОТО. Жена тренера киевского Динамо впечатляет своей красотой. Посмотрите

Валерия Гусева очень красива и успешна

08 декабря 2024, 00:49 | Обновлено 08 декабря 2024, 00:50
278
0
ФОТО. Жена тренера киевского Динамо впечатляет своей красотой. Посмотрите
Instagram. Валерия Гусева

Жена помощника главного тренера киевского «Динамо» Олега Гусева, Валерия, опубликовала несколько красочных снимков со своих последних фотосессий.

Красавица перманентно радует свою аудиторию эстетикой и красотой, захватывая дух фолловеров.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Но кроме этого Валерия ещё и бизнесвумен – жена Олега Гусева – основательница бренда «Le Glow Cosmetic».

Также неудивительно, что Валерия Гусева занимается моделлингом: девушка очень красива и очень эффектно выглядит в объективе фотографов.

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фото lifestyle Олег Гусев Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига девушки
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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