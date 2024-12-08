ФОТО. Жена тренера киевского Динамо впечатляет своей красотой. Посмотрите

Жена помощника главного тренера киевского «Динамо» Олега Гусева, Валерия, опубликовала несколько красочных снимков со своих последних фотосессий.

Красавица перманентно радует свою аудиторию эстетикой и красотой, захватывая дух фолловеров.

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Но кроме этого Валерия ещё и бизнесвумен – жена Олега Гусева – основательница бренда «Le Glow Cosmetic».

Также неудивительно, что Валерия Гусева занимается моделлингом: девушка очень красива и очень эффектно выглядит в объективе фотографов.