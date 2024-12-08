ФОТО. Жена тренера киевского Динамо впечатляет своей красотой. Посмотрите
Валерия Гусева очень красива и успешна
Жена помощника главного тренера киевского «Динамо» Олега Гусева, Валерия, опубликовала несколько красочных снимков со своих последних фотосессий.
Красавица перманентно радует свою аудиторию эстетикой и красотой, захватывая дух фолловеров.
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Но кроме этого Валерия ещё и бизнесвумен – жена Олега Гусева – основательница бренда «Le Glow Cosmetic».
Также неудивительно, что Валерия Гусева занимается моделлингом: девушка очень красива и очень эффектно выглядит в объективе фотографов.
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