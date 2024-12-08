Испания08 декабря 2024, 00:01 |
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Гранада – Расинг – 3:0. Дубль Узуни. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 18-го тура Сегунды
08 декабря 2024, 00:01 |
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7 декабря в рамках 18-го тура Сегунды «Гранада» принимала «Расинг Сантандер».
Игра завершилась победой «Гранады» со счётом 3:0.
Сегунда. 18 тур. 7 декабря
«Гранада» – «Расинг Сантандер» – 3:0
Голы: Вильяр 23, Узуни 52, 76
Видеообзор матча:
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