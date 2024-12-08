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  4. Гранада – Расинг – 3:0. Дубль Узуни. Видео голов и обзор матча
Испания
08 декабря 2024, 00:01 |
39
0

Гранада – Расинг – 3:0. Дубль Узуни. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 18-го тура Сегунды

08 декабря 2024, 00:01 |
39
0
Гранада – Расинг – 3:0. Дубль Узуни. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

7 декабря в рамках 18-го тура Сегунды «Гранада» принимала «Расинг Сантандер».

Игра завершилась победой «Гранады» со счётом 3:0.

Сегунда. 18 тур. 7 декабря

«Гранада» – «Расинг Сантандер» – 3:0

Голы: Вильяр 23, Узуни 52, 76

Видеообзор матча:

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Гранада Расинг Сантандер Сегунда чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Мирто Узуни
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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