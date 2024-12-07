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Италия
07 декабря 2024, 23:42 |
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0

Ювентус – Болонья – 2:2. Сравняли на 90+2-й. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 15-го тура Серии А

07 декабря 2024, 23:42 |
70
0
Ювентус – Болонья – 2:2. Сравняли на 90+2-й. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

7 декабря в рамках 15-го тура Серии A состоялся матч между «Ювентусом» и «Болоньей».

Игра проходила на стадионе «Альянц» в Турине и завершилась ничьей 2:2.

Серия A. 15 тур. 7 декабря

«Ювентус» – «Болонья» – 2:2

Голы: Копмейнерс 62, Мбангула, 90+2 – Ндойе 30, Побега, 52

Видеообзор матча:

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Ювентус Болонья Ювентус - Болонья Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Тен Копмейнерс Дан Ндойе Томмазо Побега
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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