Ювентус – Болонья – 2:2. Сравняли на 90+2-й. Видео голов и обзор матча

7 декабря в рамках 15-го тура Серии A состоялся матч между «Ювентусом» и «Болоньей».

Игра проходила на стадионе «Альянц» в Турине и завершилась ничьей 2:2.

Серия A. 15 тур. 7 декабря

«Ювентус» – «Болонья» – 2:2

Голы: Копмейнерс 62, Мбангула, 90+2 – Ндойе 30, Побега, 52

Видеообзор матча: