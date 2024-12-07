Италия07 декабря 2024, 23:42 |
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Ювентус – Болонья – 2:2. Сравняли на 90+2-й. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 15-го тура Серии А
07 декабря 2024, 23:42 |
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7 декабря в рамках 15-го тура Серии A состоялся матч между «Ювентусом» и «Болоньей».
Игра проходила на стадионе «Альянц» в Турине и завершилась ничьей 2:2.
Серия A. 15 тур. 7 декабря
«Ювентус» – «Болонья» – 2:2
Голы: Копмейнерс 62, Мбангула, 90+2 – Ндойе 30, Побега, 52
Видеообзор матча:
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