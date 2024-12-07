ФОТО. Звездный футболист посетил McDonalds. Вот, что он заказал
Коул Палмер любит иногда нарушить режим питания
Полузащитник «Челси» и сборной Англии Коул Палмер посетил ресторан быстрого питания McDonalds в ноябре, сообщает The Sun.
Его фото на McDrive завирусилось в соцсети X – сотрудницы сфотографировались на фоне Коула, спародировав празднование Палмера.
«Как элитный спортсмен, Палмер редко ест пищу McDonalds в отличие от большинства футболистов», – пишет журналист Чисанга Малата.
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Когда полузащитник «Челси» побывал на подкасте «Men in Blazers», его спросили про среднестатический заказ в фастфуде, на что Палмер ответил:
«Двойной чизбургер, 20 наггетсов и клубничный молочный коктейль».
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