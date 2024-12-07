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07 декабря 2024, 21:38 |
711
1

ФОТО. Звездный футболист посетил McDonalds. Вот, что он заказал

Коул Палмер любит иногда нарушить режим питания

07 декабря 2024, 21:38 |
711
1
ФОТО. Звездный футболист посетил McDonalds. Вот, что он заказал
X. Коул Палмер в McDonalds

Полузащитник «Челси» и сборной Англии Коул Палмер посетил ресторан быстрого питания McDonalds в ноябре, сообщает The Sun.

Его фото на McDrive завирусилось в соцсети X – сотрудницы сфотографировались на фоне Коула, спародировав празднование Палмера.

«Как элитный спортсмен, Палмер редко ест пищу McDonalds в отличие от большинства футболистов», – пишет журналист Чисанга Малата.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Когда полузащитник «Челси» побывал на подкасте «Men in Blazers», его спросили про среднестатический заказ в фастфуде, на что Палмер ответил:

«Двойной чизбургер, 20 наггетсов и клубничный молочный коктейль».

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фото lifestyle Коул Палмер Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу сборная Англии по футболу
Артем Діхтяренко Источник: The Sun
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Gargantua81
Коул сейчас конечно феерит
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