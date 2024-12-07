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Украина. Премьер лига
07 декабря 2024, 20:49 | Обновлено 07 декабря 2024, 21:09
617
0

Тренер Вереса: «Получили хорошую пощечину. Посмотрим, как сыграем с Динамо»

Шандрук оценил поражение 0:5 в матче УПЛ

07 декабря 2024, 20:49 | Обновлено 07 декабря 2024, 21:09
617
0
Тренер Вереса: «Получили хорошую пощечину. Посмотрим, как сыграем с Динамо»
ФК Верес. Олег Шандрук

Верес в матче чемпионата Украины проиграл Карпатам 0:5, прервав серию из десяти матчей без поражений во всех турнирах. Игру оценил наставник Олег Шандрук.

«Такое поражение, получили хорошую пощечину. Посмотрим, как команда отреагирует в последнем матче года с Динамо. Всегда неприятно проигрывать, особенно с таким счетом. Ребят все равно поблагодарю, потому что была хорошая серия. Но такое случается».

«Хочу и болельщиков поблагодарить, их было много, но результат они хороший не увидели. Дальше они увидят достойный результат. Одним поражением нельзя перечеркнуть всю работу, которую мы сделали до того».

«Не думал, что серия прервется таким поражением», – сказал Шандрук.

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Верес Ровно Карпаты Львов Карпаты - Верес Олег Шандрук Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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