Украина. Премьер лига07 декабря 2024, 20:05 | Обновлено 07 декабря 2024, 20:21
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ВИДЕО. Воспользовались угловым. Карпаты поставили точку в матче с Вересом
Автором гола стал Денис Устименко
07 декабря 2024, 20:05 | Обновлено 07 декабря 2024, 20:21
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7 декабря в 18.00 начался поединок между «Карпатами» и «Вересом» в 16-м туре Украинской Премьер-лиги.
Местом проведения матча стал стадион «Украина».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Финальную точку в матче поставил Денис Устименко. Игрок удачно расположился при подаче углового и перенаправил мяч в ворота «Вереса».
ВИДЕО. Воспользовались угловым. Карпаты поставили точку в матче с Вересом
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