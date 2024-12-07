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Украина. Премьер лига
07 декабря 2024, 20:05 | Обновлено 07 декабря 2024, 20:21
176
0

ВИДЕО. Воспользовались угловым. Карпаты поставили точку в матче с Вересом

Автором гола стал Денис Устименко

07 декабря 2024, 20:05 | Обновлено 07 декабря 2024, 20:21
176
0
ВИДЕО. Воспользовались угловым. Карпаты поставили точку в матче с Вересом
ФК Карпаты. Денис Устименко

7 декабря в 18.00 начался поединок между «Карпатами» и «Вересом» в 16-м туре Украинской Премьер-лиги.

Местом проведения матча стал стадион «Украина».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Финальную точку в матче поставил Денис Устименко. Игрок удачно расположился при подаче углового и перенаправил мяч в ворота «Вереса».

ВИДЕО. Воспользовались угловым. Карпаты поставили точку в матче с Вересом

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Верес Ровно Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Карпаты - Верес Денис Устименко
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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