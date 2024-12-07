ФОТО. Свитолина посетила Харьков и выразила уважение защитникам Украины

Украинская теннисистка Элина Свитолина приехала в Харьков, где посетила учебный полигон и бригаду НГУ «Хартия». Спортсменка испытала стрельбу из снайперской винтовки и гранатомета. Она также опубликовала фото разрушенной Салтовки – одного из самых обстреливаемых районов города.

Элина выложила снимки в военной форме, на которых видно, как она осваивает различные виды оружия. Теннисистка выразила благодарность украинским защитникам и защитницам за их мужество.

«Хочу выразить безграничную благодарность нашим защитникам! Ваш героизм и отвага вдохновляют меня каждый день. Вы – настоящие символы силы и мужества для меня», – написала Свитолина у себя в Instagram.

Это не первый визит Свитолиной в Харьков за время войны, где она активно поддерживает своих земляков и выражает солидарность с теми, кто защищает Украину.