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07 декабря 2024, 19:53 | Обновлено 07 декабря 2024, 20:04
849
0

ФОТО. Свитолина посетила Харьков и выразила уважение защитникам Украины

Теннисистка посетила Харьковский полигон и испробовала оружие

07 декабря 2024, 19:53 | Обновлено 07 декабря 2024, 20:04
849
0
ФОТО. Свитолина посетила Харьков и выразила уважение защитникам Украины
Instagram

Украинская теннисистка Элина Свитолина приехала в Харьков, где посетила учебный полигон и бригаду НГУ «Хартия». Спортсменка испытала стрельбу из снайперской винтовки и гранатомета. Она также опубликовала фото разрушенной Салтовки – одного из самых обстреливаемых районов города.

Элина выложила снимки в военной форме, на которых видно, как она осваивает различные виды оружия. Теннисистка выразила благодарность украинским защитникам и защитницам за их мужество.

«Хочу выразить безграничную благодарность нашим защитникам! Ваш героизм и отвага вдохновляют меня каждый день. Вы – настоящие символы силы и мужества для меня», – написала Свитолина у себя в Instagram.

Это не первый визит Свитолиной в Харьков за время войны, где она активно поддерживает своих земляков и выражает солидарность с теми, кто защищает Украину.

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Элина Свитолина фото
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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