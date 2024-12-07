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Украина. Премьер лига
07 декабря 2024, 19:44 | Обновлено 07 декабря 2024, 20:21
193
0

ВИДЕО. Футбольное избиение продолжается. Карпаты забили четвертый мяч

В ворота «Вереса» отличился Бруниньо на 67-й минуте

07 декабря 2024, 19:44 | Обновлено 07 декабря 2024, 20:21
193
0
ВИДЕО. Футбольное избиение продолжается. Карпаты забили четвертый мяч
ФК Карпаты

7 декабря в 18.00 начался поединок между «Карпатами» и «Вересом» в 16-м туре Украинской Премьер-лиги.

Местом проведения матча стал стадион «Украина».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Четвертый мяч в ворота «Вереса» на 67-й минуте забил бразилец Бруниньо. Игрок удачно подобрал позицию и в нужный момент очутился на добивании.

ВИДЕО. Футбольное избиение продолжается. Карпаты забили четвертый мяч

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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