Украина. Премьер лига07 декабря 2024, 19:44 | Обновлено 07 декабря 2024, 20:21
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ВИДЕО. Футбольное избиение продолжается. Карпаты забили четвертый мяч
В ворота «Вереса» отличился Бруниньо на 67-й минуте
07 декабря 2024, 19:44 | Обновлено 07 декабря 2024, 20:21
193
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7 декабря в 18.00 начался поединок между «Карпатами» и «Вересом» в 16-м туре Украинской Премьер-лиги.
Местом проведения матча стал стадион «Украина».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Четвертый мяч в ворота «Вереса» на 67-й минуте забил бразилец Бруниньо. Игрок удачно подобрал позицию и в нужный момент очутился на добивании.
ВИДЕО. Футбольное избиение продолжается. Карпаты забили четвертый мяч
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