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  4. «Настало время страданий». Жузеп Гвардиола – о ничьей с Кристал Пэлас
Англия
07 декабря 2024, 19:52 |
541
2

«Настало время страданий». Жузеп Гвардиола – о ничьей с Кристал Пэлас

Наставник «Манчестер Сити» высказался о матче 15-го тура АПЛ

07 декабря 2024, 19:52 |
541
2
«Настало время страданий». Жузеп Гвардиола – о ничьей с Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

7 декабря состоялся матч 15-го тура Английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» (2:2). Главный тренер «горожан» Жузеп Гвардиола прокомментировал ничью:

«Берем очко. Мы невероятно боролись и дважды возвращались в игру. Настало время страданий. Посмотрим, что будет в этом месяце. Мы старались. Большой комплимент сопернику. Мы не можем говорить о борьбе за титул, когда проигрываем четыре матча подряд и играем вничью. Попробуем восстановить игроков. Мы должны проводить больше игр, чтобы быть стабильными. Трудно в той ситуации, что мы имеем. Я очень доволен за игроков – они боролись и все сделали».

В турнирной таблице «Манчестер Сити», имея в своем активе 27 очков, занимает четвертое место.

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Манчестер Сити Кристал Пэлас Жузеп Гвардиола Манчестер Сити - Кристал Пэлас Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Іван Распутін Источник: ФК Манчестер Сити
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Комментарии 2
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saltim
Неужели он действительно несет эту белиберду? Или это перевод такой?
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