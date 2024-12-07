«Настало время страданий». Жузеп Гвардиола – о ничьей с Кристал Пэлас

7 декабря состоялся матч 15-го тура Английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» (2:2). Главный тренер «горожан» Жузеп Гвардиола прокомментировал ничью:

«Берем очко. Мы невероятно боролись и дважды возвращались в игру. Настало время страданий. Посмотрим, что будет в этом месяце. Мы старались. Большой комплимент сопернику. Мы не можем говорить о борьбе за титул, когда проигрываем четыре матча подряд и играем вничью. Попробуем восстановить игроков. Мы должны проводить больше игр, чтобы быть стабильными. Трудно в той ситуации, что мы имеем. Я очень доволен за игроков – они боролись и все сделали».

В турнирной таблице «Манчестер Сити», имея в своем активе 27 очков, занимает четвертое место.