Украина. Премьер лига07 декабря 2024, 19:52 | Обновлено 07 декабря 2024, 20:17
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Игрок Карпат снова не забил пенальти. У форварда ноль голов в сезоне
Игор Невес не реализовал удар с точки
07 декабря 2024, 19:52 | Обновлено 07 декабря 2024, 20:17
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В матче чемпионата Украины Карпаты выигрывают у Вереса 4:0, а в конце встречи львовская команда заработала право на пенальти.
Болельщики Карпаты начали скандировать «Игор, Игор», желая, чтобы удар с точки выполнил Игор Невес и наконец забил свой первый гол в сезоне. Однако бразильский форвард снова разочаровал – Андрей Кожухар отбил удар соперника.
В нынешнем сезоне нападающие львовян не забили еще ни одного гола, а у Невеса без мячей за 17 матчей.
Невес не забил второй пенальти в сезоне.
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Карпатам потрібен форвард!