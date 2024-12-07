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Украина. Премьер лига
07 декабря 2024, 19:52 | Обновлено 07 декабря 2024, 20:17
955
1

Игрок Карпат снова не забил пенальти. У форварда ноль голов в сезоне

Игор Невес не реализовал удар с точки

07 декабря 2024, 19:52 | Обновлено 07 декабря 2024, 20:17
955
1
Игрок Карпат снова не забил пенальти. У форварда ноль голов в сезоне
ФК Карпаты

В матче чемпионата Украины Карпаты выигрывают у Вереса 4:0, а в конце встречи львовская команда заработала право на пенальти.

Болельщики Карпаты начали скандировать «Игор, Игор», желая, чтобы удар с точки выполнил Игор Невес и наконец забил свой первый гол в сезоне. Однако бразильский форвард снова разочаровал – Андрей Кожухар отбил удар соперника.

В нынешнем сезоне нападающие львовян не забили еще ни одного гола, а у Невеса без мячей за 17 матчей.

Невес не забил второй пенальти в сезоне.

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Игор Невес Карпаты Львов Верес Ровно Карпаты - Верес Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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FCKarpatyLv
Ігор Невес нулячий! 
Карпатам потрібен форвард!
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