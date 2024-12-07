Игрок Карпат снова не забил пенальти. У форварда ноль голов в сезоне

В матче чемпионата Украины Карпаты выигрывают у Вереса 4:0, а в конце встречи львовская команда заработала право на пенальти.

Болельщики Карпаты начали скандировать «Игор, Игор», желая, чтобы удар с точки выполнил Игор Невес и наконец забил свой первый гол в сезоне. Однако бразильский форвард снова разочаровал – Андрей Кожухар отбил удар соперника.

В нынешнем сезоне нападающие львовян не забили еще ни одного гола, а у Невеса без мячей за 17 матчей.

Невес не забил второй пенальти в сезоне.