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  4. ВИДЕО. Дубль оформлен. Карпаты довели счет до разгрома
Украина. Премьер лига
07 декабря 2024, 19:26 | Обновлено 07 декабря 2024, 20:22
239
0

ВИДЕО. Дубль оформлен. Карпаты довели счет до разгрома

Мяч на 54-й минуте забил Амбросий Чачуа

07 декабря 2024, 19:26 | Обновлено 07 декабря 2024, 20:22
239
0
ВИДЕО. Дубль оформлен. Карпаты довели счет до разгрома
ФК Карпаты. Амбросий Чачуа

7 декабря в 18.00 начался поединок между «Карпатами» и «Вересом» в 16-м туре Украинской Премьер-лиги.

Местом проведения матча стал стадион «Украина».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Забил мяч на 54-й минуте Амбросий Чачуа, который во второй раз прошил ворота «Вереса». Игрок в прыжке замкнул передачу Дениса Мирошниченко.

ВИДЕО. Дубль оформлен. Карпаты довели счет до разгрома

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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