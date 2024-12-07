Украина. Премьер лига07 декабря 2024, 19:26 | Обновлено 07 декабря 2024, 20:22
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ВИДЕО. Дубль оформлен. Карпаты довели счет до разгрома
Мяч на 54-й минуте забил Амбросий Чачуа
07 декабря 2024, 19:26 | Обновлено 07 декабря 2024, 20:22
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7 декабря в 18.00 начался поединок между «Карпатами» и «Вересом» в 16-м туре Украинской Премьер-лиги.
Местом проведения матча стал стадион «Украина».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Забил мяч на 54-й минуте Амбросий Чачуа, который во второй раз прошил ворота «Вереса». Игрок в прыжке замкнул передачу Дениса Мирошниченко.
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