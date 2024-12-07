«Есть свежесть в идеях». Шандрук выделил нескольких тренеров УПЛ
Тренер «Вереса» отметил коллег
Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук уже почти год работает во «взрослом футболе» после того, как возглавил первую команду «волков». Специалист рассказал, как изменился его тренерский подход.
– Вы работаете во взрослом футболе почти год. Что для вас лично изменило в плане развития и становления вас как тренера?
– Что-то нового вряд ли скажу. На сегодняшний день я вижу, что у нас интересный чемпионат. Тренерский цех постепенно омолодился – Лупашко в Карпатах, Кобин в Ингульце, Бартулович в Заре, есть свежесть в идеях, взглядах.
В нынешнем сезоне «Верес» занимает восьмую строчку турнирной таблицы УПЛ. У подопечных Олега Шандрука в своем активе 19 турнирных пунктов после 15 сыгранных матчей.
Ранее сообщалось, что Олег Шандрук стал лучшим тренером Украинской Премьер-лиги в ноябре.
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