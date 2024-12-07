Англия07 декабря 2024, 18:48 | Обновлено 07 декабря 2024, 20:25
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ВИДЕО. Вратарь Брентфорда отдал ассист со своей половины поля
Гол забил Нэйтан Коллинз
07 декабря 2024, 18:48 | Обновлено 07 декабря 2024, 20:25
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7 декабря проходит матч 15-го тура АПЛ между «Брентфордом» и «Ньюкаслом».
Игра проходит на стадионе «Брентфорда».
До начала второго тайма счет составлял 2:2. На 56-й минуте 31-летний голкипер хозяев Марк Флеккен выполнил передачу со своей половины поля в штрафную площадку соперников. Нейтан Коллинз откликнулся на эту передачу и сделал счет 3:2 в пользу «Брентфорда».
За «Брентфорд» с начала матча играет украинец Егор Ярмолюк.
ВИДЕО. Вратарь Брентфорда отдал ассист со своей половины поля.
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