7 декабря проходит матч 15-го тура АПЛ между «Брентфордом» и «Ньюкаслом».

Игра проходит на стадионе «Брентфорда».

До начала второго тайма счет составлял 2:2. На 56-й минуте 31-летний голкипер хозяев Марк Флеккен выполнил передачу со своей половины поля в штрафную площадку соперников. Нейтан Коллинз откликнулся на эту передачу и сделал счет 3:2 в пользу «Брентфорда».

За «Брентфорд» с начала матча играет украинец Егор Ярмолюк.

ВИДЕО. Вратарь Брентфорда отдал ассист со своей половины поля.