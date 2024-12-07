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Украина. Премьер лига
07 декабря 2024, 18:35 | Обновлено 07 декабря 2024, 18:37
115
0

ВИДЕО. Львов не остановить. Карпаты удваивают преимущество против Вереса

На 19-й минуте реализовал возможность Подлепенец

07 декабря 2024, 18:35 | Обновлено 07 декабря 2024, 18:37
115
0
ВИДЕО. Львов не остановить. Карпаты удваивают преимущество против Вереса
ФК Карпаты

7 декабря в 18.00 начался поединок между «Карпатами» и «Вересом» в 16-м туре Украинской Премьер-лиги.

Местом проведения матча стала «Арена Львов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Благодаря голу Евгения Подлепенца на 19-й минуте «Карпаты» увеличили отрыв от «Вереса». Игрок выиграл верховую дуэль и головой пробил прямо в угол ворот.

ВИДЕО. Львов не остановить. Карпаты удваивают преимущество против Вереса

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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