7 декабря в 18.00 начался поединок между «Карпатами» и «Вересом» в 16-м туре Украинской Премьер-лиги.

Местом проведения матча стала «Арена Львов».

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Благодаря голу Евгения Подлепенца на 19-й минуте «Карпаты» увеличили отрыв от «Вереса». Игрок выиграл верховую дуэль и головой пробил прямо в угол ворот.

ВИДЕО. Львов не остановить. Карпаты удваивают преимущество против Вереса