Украина. Премьер лига07 декабря 2024, 18:35 | Обновлено 07 декабря 2024, 18:37
115
0
ВИДЕО. Львов не остановить. Карпаты удваивают преимущество против Вереса
На 19-й минуте реализовал возможность Подлепенец
07 декабря 2024, 18:35 | Обновлено 07 декабря 2024, 18:37
115
0
7 декабря в 18.00 начался поединок между «Карпатами» и «Вересом» в 16-м туре Украинской Премьер-лиги.
Местом проведения матча стала «Арена Львов».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Благодаря голу Евгения Подлепенца на 19-й минуте «Карпаты» увеличили отрыв от «Вереса». Игрок выиграл верховую дуэль и головой пробил прямо в угол ворот.
ВИДЕО. Львов не остановить. Карпаты удваивают преимущество против Вереса
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 06 декабря 2024, 21:44 3
Издание Worldboxingnews оценило решение украинского боксера о возобновлении карьеры
Футбол | 07 декабря 2024, 17:07 0
Полузащитник «Ракува» фанатеет от Криштиану Роналду и «Реала»
Футбол | 07.12.2024, 16:29
Бокс | 06.12.2024, 18:31
Футбол | 07.12.2024, 07:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.12.2024, 09:12 2
06.12.2024, 12:13 22
07.12.2024, 08:08 2
06.12.2024, 09:49 1
05.12.2024, 19:13 14
05.12.2024, 21:35 27
07.12.2024, 01:25 2
06.12.2024, 09:11 7