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Украина. Премьер лига
07 декабря 2024, 18:20 | Обновлено 07 декабря 2024, 18:27
175
0

ВИДЕО. Первая атака – сразу гол. Карпаты вышли вперед в матче с Вересом

Отличился за львов Амбросий Чачуа

07 декабря 2024, 18:20 | Обновлено 07 декабря 2024, 18:27
175
0
ВИДЕО. Первая атака – сразу гол. Карпаты вышли вперед в матче с Вересом
ФК Карпаты. Амбросий Чачуа

7 декабря в 18.00 начался поединок между «Карпатами» и «Вересом» в 16-м туре Украинской Премьер-лиги.

Местом проведения матча стала «Арена Львов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Автором первого забитого мяча стал игрок «Карпат» Амбросий Чачуа, который на четвертой минуте замкнул передачу от Игоря Невеса.

ВИДЕО. Первая атака – сразу гол. Карпаты вышли вперед в матче с Вересом

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Верес Ровно Украинская Премьер-лига Арена Львов видео голов и обзор Карпаты - Верес Амбросий Чачуа Игор Невес
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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