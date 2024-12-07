Украина. Премьер лига07 декабря 2024, 18:20 | Обновлено 07 декабря 2024, 18:27
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ВИДЕО. Первая атака – сразу гол. Карпаты вышли вперед в матче с Вересом
Отличился за львов Амбросий Чачуа
07 декабря 2024, 18:20 | Обновлено 07 декабря 2024, 18:27
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7 декабря в 18.00 начался поединок между «Карпатами» и «Вересом» в 16-м туре Украинской Премьер-лиги.
Местом проведения матча стала «Арена Львов».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Автором первого забитого мяча стал игрок «Карпат» Амбросий Чачуа, который на четвертой минуте замкнул передачу от Игоря Невеса.
ВИДЕО. Первая атака – сразу гол. Карпаты вышли вперед в матче с Вересом
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