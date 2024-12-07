7 декабря в 18.00 начался поединок между «Карпатами» и «Вересом» в 16-м туре Украинской Премьер-лиги.

Местом проведения матча стала «Арена Львов».

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Автором первого забитого мяча стал игрок «Карпат» Амбросий Чачуа, который на четвертой минуте замкнул передачу от Игоря Невеса.

ВИДЕО. Первая атака – сразу гол. Карпаты вышли вперед в матче с Вересом