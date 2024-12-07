Оформил рекорд. Шахтер определил лучшего игрока месяца
Ризнык показал себя в Лиге чемпионов
По итогам ноября лучшим игроком Шахтера признан вратарь Дмитрий Ризнык, который принял участие в трех матчах УПЛ и двух встречах Лиги чемпионов.
В матче ЛЧ против ПСВ кипер оформил рекорд турнира по количеству сейвов. Ризнык сделал 15 спасений, однако команда уступила со счетом 2:3. Дмитрий является единственным игроком Шахтера, который провел все матчи сезона.
В голосовании вратарь опередил Александра Зубкова, Артема Бондаренко и Эгиналду.
👏 У листопаді Різник провів 5 матчів і встановив рекорд за сейвами в поєдинку Ліги чемпіонів із ПСВ.#Shakhtar #MVP pic.twitter.com/gJSaWvXXHM— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 7, 2024
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