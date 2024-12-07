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07 декабря 2024, 17:53 |
207
0

Оформил рекорд. Шахтер определил лучшего игрока месяца

Ризнык показал себя в Лиге чемпионов

07 декабря 2024, 17:53 |
207
0
Оформил рекорд. Шахтер определил лучшего игрока месяца
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

По итогам ноября лучшим игроком Шахтера признан вратарь Дмитрий Ризнык, который принял участие в трех матчах УПЛ и двух встречах Лиги чемпионов.

В матче ЛЧ против ПСВ кипер оформил рекорд турнира по количеству сейвов. Ризнык сделал 15 спасений, однако команда уступила со счетом 2:3. Дмитрий является единственным игроком Шахтера, который провел все матчи сезона.

В голосовании вратарь опередил Александра Зубкова, Артема Бондаренко и Эгиналду.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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