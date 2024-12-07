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Украина. Премьер лига
07 декабря 2024, 16:58 | Обновлено 07 декабря 2024, 17:20
235
0

Опубликованы стартовые составы на матч Карпаты – Верес

Матч 16-го тура УПЛ запланирован на 18:00

07 декабря 2024, 16:58 | Обновлено 07 декабря 2024, 17:20
235
0
Опубликованы стартовые составы на матч Карпаты – Верес
ФК Карпаты

В субботу, 7 декабря, в рамках 16-го тура Украинской Премьер-лиги львовские «Карпаты» сыграют против «Вереса» с Ровного.

Поединок состоится на «Арене Львов». Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

Перед началом встречи «Карпаты» занимают шестое место (21 пункт), а вот «Верес» находится на восьмом месте (19 баллов).

Стали известны стартовые составы на матч «Карпаты» – «Верес»:

«Карпаты»: Кемкин, Мирошниченко (к), Педросо, Бабогло, Полегенько, Клименко, Бруниньо, Чачуа, Костенко, Подлепенец, Невес.

«Верес»: Кожухарь, Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Яго, Клец, Луан, Дахновский, Степанюк (к), Гайдучик.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Верес Ровно стартовые составы Карпаты - Верес Арена Львов
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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