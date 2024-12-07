Опубликованы стартовые составы на матч Карпаты – Верес

В субботу, 7 декабря, в рамках 16-го тура Украинской Премьер-лиги львовские «Карпаты» сыграют против «Вереса» с Ровного.

Поединок состоится на «Арене Львов». Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

Перед началом встречи «Карпаты» занимают шестое место (21 пункт), а вот «Верес» находится на восьмом месте (19 баллов).

Стали известны стартовые составы на матч «Карпаты» – «Верес»:

«Карпаты»: Кемкин, Мирошниченко (к), Педросо, Бабогло, Полегенько, Клименко, Бруниньо, Чачуа, Костенко, Подлепенец, Невес.

«Верес»: Кожухарь, Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Яго, Клец, Луан, Дахновский, Степанюк (к), Гайдучик.