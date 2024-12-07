7 ноября проходит матч 18-го тура чемпионата Польши между «Лехией» и «Шленском».

Игра проходит на «Польсат Плюс Арене» в Гданьске.

На 40-й минуте украинский нападающий хозяев Богда Вьюнник откликнулся на прострельную передачу с фланга и ударом в одно касание отправил мяч в сетку ворот.

Этот гол стал для Богдана четвертым в чемпионате Польши.

ВИДЕО. Украинец открыл счет в матче в чемпионате Польши.