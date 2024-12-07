Польша07 декабря 2024, 16:53 | Обновлено 07 декабря 2024, 16:54
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ВИДЕО. Украинец открыл счет в матче в чемпионате Польши
Забитым мячом отметился Богдан Вьюнник
07 декабря 2024, 16:53 | Обновлено 07 декабря 2024, 16:54
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7 ноября проходит матч 18-го тура чемпионата Польши между «Лехией» и «Шленском».
Игра проходит на «Польсат Плюс Арене» в Гданьске.
На 40-й минуте украинский нападающий хозяев Богда Вьюнник откликнулся на прострельную передачу с фланга и ударом в одно касание отправил мяч в сетку ворот.
Этот гол стал для Богдана четвертым в чемпионате Польши.
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