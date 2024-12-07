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  4. Рио Фердинанд назвал худшего партнера по команде. Им стал легенда МЮ
Англия
07 декабря 2024, 16:41 |
618
0

Рио Фердинанд назвал худшего партнера по команде. Им стал легенда МЮ

Экс-защитник назвал худшим партнером по команде Уэйна Руни

07 декабря 2024, 16:41 |
618
0
Рио Фердинанд назвал худшего партнера по команде. Им стал легенда МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рио Фердинанд

Легендарный экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, кого считает худшим партнером по команде в своей карьере:

«Худший партнер по команде? У меня, пожалуй, было больше всего споров с Уэйном Руни, если честно. Никогда не доходило до драк, это были лишь споры на поле. Мы никогда не спорили на тренировках, это был только день матча, мы, вероятно, ссорились каждые две или три игры, мы много кричали друг на друга, потому что я хотел от него большего.

Я знал, в чем он хорош, и знал, что он может сделать больше. Я хотел бы, чтобы он был более эффективным или что-то такое. Больше всего нас с Уэйном ругало то, что он хотел играть как Пол Скоулз - давать передачи на 30-40 ярдов, и он мог это сделать, однако он был настолько хорош, что я хотел, чтобы он забивал 30 или 40 голов за сезон, потому что он мог».

Ранее сообщалось, что Мохамед Салах повторил рекорд Уэйна Руни.

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Уэйн Руни Рио Фердинанд Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Пол Скоулз
Іван Распутін Источник: GiveMeSport
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