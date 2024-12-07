Два гола в раздевалку. Кривбасс перевернул игру перед перерывом

7 декабря проходит матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Черноморец» (Одесса) и «Кривбасс» (Кривой Рог).

Команды играют в Одессе на стадионе «Черноморец».

Поединок начался в 15:30 по киевскому времени.

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На 34-й минуте Скиба вывел одесскую команду вперед после подачи с углового. «Кривбасс» сумел не только сравнять счет, но и выйти вперед.

На 40-й минуте пенальти реализовал Илич, а на 45+1-й Микитишин вывел гостей вперед.

Видеотрансляцию матча проводит канал UPL.TV.

Черноморец – Кривбасс – 1:2

Голы: Скиба, 34 – Илич, 40 (пен), Микитишин, 45+1

Гол, 1:1! Илич (пен), 40 мин.

Гол! 1:2, Микитишин, 45+1 мин.