Два гола в раздевалку. Кривбасс перевернул игру перед перерывом
7 декабря проходит матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги
7 декабря проходит матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Черноморец» (Одесса) и «Кривбасс» (Кривой Рог).
Команды играют в Одессе на стадионе «Черноморец».
Поединок начался в 15:30 по киевскому времени.
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На 34-й минуте Скиба вывел одесскую команду вперед после подачи с углового. «Кривбасс» сумел не только сравнять счет, но и выйти вперед.
На 40-й минуте пенальти реализовал Илич, а на 45+1-й Микитишин вывел гостей вперед.
Видеотрансляцию матча проводит канал UPL.TV.
Черноморец – Кривбасс – 1:2
Голы: Скиба, 34 – Илич, 40 (пен), Микитишин, 45+1
Гол, 1:1! Илич (пен), 40 мин.
Гол! 1:2, Микитишин, 45+1 мин.
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