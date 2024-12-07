Виталий ПОНОМАРЕВ: «Рух мог быть и выше в турнирной таблице»

9 декабря в 18:00 состоится матч 16-го тура УПЛ между «Полесьем» и «Рухом». Главный тренер львовского клуба Виталий Пономарев поделился ожиданиями от игры:

«За неделю у нас три сложных матча: игра с «Шахтером» и два поединка с «Полесьем». Это очень серьезные соперники, что мы увидели в первых двух матчах. Житомиряне - амбициозная команда, которая претендует на самые высокие места в чемпионате. Для нас такие игры - вызов, и «Руху» важно в этих матчах показать качественный футбол и получить положительный результат.

В первом круге «Рух» недобрал очков в некоторых матчах. Сейчас полный анализ мы еще не делали, а займемся этим уже после того, как пойдем на зимний перерыв. Команда могла быть и выше в турнирной таблице, но если посмотреть на положение дел в чемпионате, то можно увидеть, что все идут очень ровно и трудно предсказать результат фактически любого матча. Мы на пять очков отстаем от еврокубковой зоны, но в то же время недалеко оторвались от команд, которые ниже «Руха» в турнирной таблице. Это свидетельствует о том, что второй круг будет решающим не только для нас, но и для наших соперников.

Впереди у «Руха» второй матч с «Полесьем». В составе житомирян есть игроки своих национальных сборных, в том числе и сборной Украины, качественные легионеры. Их футболисты очень индивидуально сильные, поэтому нам надо хорошо подготовиться к этому матчу, проанализировав нашу предыдущую игру. Если мы качественно разберем соперника, то можно будет рассчитывать на положительный результат».

4 декабря в рамках перенесенного 1-го тура Украинской Премьер-лиги «Рух» сыграл вничью с «Полесьем» (1:1).