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Украина. Премьер лига
07 декабря 2024, 16:12 | Обновлено 07 декабря 2024, 16:55
209
0

Помог угловой. Скиба вывел вперед Черноморец в матче с Кривбассом

7 декабря проходит матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги

07 декабря 2024, 16:12 | Обновлено 07 декабря 2024, 16:55
209
0
Помог угловой. Скиба вывел вперед Черноморец в матче с Кривбассом
Евгений Скиба

7 декабря проходит матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Черноморец» (Одесса) и «Кривбасс» (Кривой Рог).

Команды играют в Одессе на стадионе «Черноморец».

Поединок начался в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 34-й минуте Скиба вывел одесскую команду вперед после подачи с углового.

Видеотрансляцию матча проводит канал UPL.TV.

Черноморец – Кривбасс – 1:0

Гол, 1:0! Скиба, 34 мин.

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Опубликованы стартовые составы на матч Карпаты – Верес
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Кривбасс Кривой Рог Черноморец - Кривбасс Евгений Скиба
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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