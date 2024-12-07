Украина. Премьер лига07 декабря 2024, 16:29 |
954
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ФОТО. Шевченко привез Золотой мяч в Украину. Будет тур по стране
Президент УАФ выставил трофей на обозрение
07 декабря 2024, 16:29 |
954
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Президент УАФ Андрей Шевченко в субботу показал Золотой мяч, который экс-форвард «Динамо» Киев, «Милана» и сборной Украины, завоевал в 2004 году.
Сейчас на трофей можно посмотреть в парке имени Тараса Шевченко в Киеве, а после 15 декабря Золотой мяч отправится в турне по Украине.
Сообщается, что ЗМ смогут увидеть жители Харькова, Краматорска, Тернополя, Хмельницкого, Винницы, Одессы, Запорожья, Днепра и родного для Шевченко Яготина.
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Комментарии 5
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А Львів?
Откуда привез? Почему он, как гражданин Украины, этот мяч откуда-та притарабанил?
Показать Скрыть 2 ответа
Главной изюминкой шоу, станет присутствие ТЦК)
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