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  4. ФОТО. Шевченко привез Золотой мяч в Украину. Будет тур по стране
Украина. Премьер лига
07 декабря 2024, 16:29 |
954
5

ФОТО. Шевченко привез Золотой мяч в Украину. Будет тур по стране

Президент УАФ выставил трофей на обозрение

07 декабря 2024, 16:29 |
954
5
ФОТО. Шевченко привез Золотой мяч в Украину. Будет тур по стране
УАФ

Президент УАФ Андрей Шевченко в субботу показал Золотой мяч, который экс-форвард «Динамо» Киев, «Милана» и сборной Украины, завоевал в 2004 году.

Сейчас на трофей можно посмотреть в парке имени Тараса Шевченко в Киеве, а после 15 декабря Золотой мяч отправится в турне по Украине.

Сообщается, что ЗМ смогут увидеть жители Харькова, Краматорска, Тернополя, Хмельницкого, Винницы, Одессы, Запорожья, Днепра и родного для Шевченко Яготина.

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Андрей Шевченко Золотой мяч Динамо Киев Милан Украинская ассоциация футбола фото
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Миколай Гуцуляк
А Львів?
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+1
Bulba_sumkin
Откуда привез? Почему он, как гражданин Украины, этот мяч откуда-та притарабанил? 
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0
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SandroKing
Главной изюминкой шоу, станет присутствие ТЦК)
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-1
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