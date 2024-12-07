ФОТО. Шевченко привез Золотой мяч в Украину. Будет тур по стране

Президент УАФ Андрей Шевченко в субботу показал Золотой мяч, который экс-форвард «Динамо» Киев, «Милана» и сборной Украины, завоевал в 2004 году.

Сейчас на трофей можно посмотреть в парке имени Тараса Шевченко в Киеве, а после 15 декабря Золотой мяч отправится в турне по Украине.

Сообщается, что ЗМ смогут увидеть жители Харькова, Краматорска, Тернополя, Хмельницкого, Винницы, Одессы, Запорожья, Днепра и родного для Шевченко Яготина.