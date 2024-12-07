Рубен АМОРИМ: «МЮ нужно быть бешеными псами, чтобы выиграть АПЛ»
Тренер уверен, что команда еще не готова
Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим считает, что нынешний состав команды не соответствует уровню клуба, однако доволен тем, как играет его команда в первых матчах под руководством португальца.
«Мне ясно, что МЮ – большой клуб, но не большая команда в этот момент. Мы это знаем, не проблема сказать это публично. Мы играем неплохо, но можем намного лучше, особенно в атаке».
«У нас не лучший состав в чемпионате, и если мы хотим выиграть титул АПЛ, то нужно быть бешеными псами», – сказал Аморим.
В АПЛ команда идет на 13-й позиции.
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