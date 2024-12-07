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  4. Рубен АМОРИМ: «МЮ нужно быть бешеными псами, чтобы выиграть АПЛ»
Англия
07 декабря 2024, 20:21 |
404
2

Рубен АМОРИМ: «МЮ нужно быть бешеными псами, чтобы выиграть АПЛ»

Тренер уверен, что команда еще не готова

07 декабря 2024, 20:21 |
404
2
Рубен АМОРИМ: «МЮ нужно быть бешеными псами, чтобы выиграть АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим считает, что нынешний состав команды не соответствует уровню клуба, однако доволен тем, как играет его команда в первых матчах под руководством португальца.

«Мне ясно, что МЮ – большой клуб, но не большая команда в этот момент. Мы это знаем, не проблема сказать это публично. Мы играем неплохо, но можем намного лучше, особенно в атаке».

«У нас не лучший состав в чемпионате, и если мы хотим выиграть титул АПЛ, то нужно быть бешеными псами», – сказал Аморим.

В АПЛ команда идет на 13-й позиции.

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Комментарии 2
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Maxcrimea10
Лiсники якiсно приборкали тих звiрiв)
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0
antt
Одне зрозуміло, без нього його Спортінг лише програє. І титулу в чемпіонаті то очевидно не матиме. Але АПЛ і Прімейра напевно не для порівняння щоб один тренер міг вирішити питання чемпіонства.
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0
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