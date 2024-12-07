Рубен АМОРИМ: «МЮ нужно быть бешеными псами, чтобы выиграть АПЛ»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим считает, что нынешний состав команды не соответствует уровню клуба, однако доволен тем, как играет его команда в первых матчах под руководством португальца.

«Мне ясно, что МЮ – большой клуб, но не большая команда в этот момент. Мы это знаем, не проблема сказать это публично. Мы играем неплохо, но можем намного лучше, особенно в атаке».

«У нас не лучший состав в чемпионате, и если мы хотим выиграть титул АПЛ, то нужно быть бешеными псами», – сказал Аморим.

В АПЛ команда идет на 13-й позиции.