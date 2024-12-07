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  4. ВИДЕО. 30 лет назад Шевченко забил свой первый гол в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
07 декабря 2024, 17:45 | Обновлено 07 декабря 2024, 17:50
883
4

ВИДЕО. 30 лет назад Шевченко забил свой первый гол в Лиге чемпионов

Игрок Динамо забил Баварии

07 декабря 2024, 17:45 | Обновлено 07 декабря 2024, 17:50
883
4
ВИДЕО. 30 лет назад Шевченко забил свой первый гол в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

7 декабря 1994 года форвард «Динамо Киев» Андрей Шевченко забил гол в ворота «Баварии» в матче Лиги чемпионов. Для игрока это был первый мяч в турнире.

Команда уступила мюнхенцам со счетом 1:4.

Шевченко в Лиге чемпионов забил 48 голов, на этот момент президент УАФ занимает 12-е место в списке лучших бомбардиров.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 4
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Engineer
30 лет прошло. А форварда подобного уровня у нас больше не появилось и не предвидится.
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+3
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umnuy2
сейчас бы отменили-там явный овсайд мешает вратарю....даже странно что засчитали ведь это 1-0 стало на 37 минуте. Итог 1-4
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-1
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