7 декабря 1994 года форвард «Динамо Киев» Андрей Шевченко забил гол в ворота «Баварии» в матче Лиги чемпионов. Для игрока это был первый мяч в турнире.

Команда уступила мюнхенцам со счетом 1:4.

Шевченко в Лиге чемпионов забил 48 голов, на этот момент президент УАФ занимает 12-е место в списке лучших бомбардиров.