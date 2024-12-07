Лига чемпионов07 декабря 2024, 17:45 | Обновлено 07 декабря 2024, 17:50
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ВИДЕО. 30 лет назад Шевченко забил свой первый гол в Лиге чемпионов
Игрок Динамо забил Баварии
07 декабря 2024, 17:45 | Обновлено 07 декабря 2024, 17:50
883
4
7 декабря 1994 года форвард «Динамо Киев» Андрей Шевченко забил гол в ворота «Баварии» в матче Лиги чемпионов. Для игрока это был первый мяч в турнире.
Команда уступила мюнхенцам со счетом 1:4.
Шевченко в Лиге чемпионов забил 48 голов, на этот момент президент УАФ занимает 12-е место в списке лучших бомбардиров.
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Комментарии 4
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30 лет прошло. А форварда подобного уровня у нас больше не появилось и не предвидится.
Показать Скрыть 2 ответа
сейчас бы отменили-там явный овсайд мешает вратарю....даже странно что засчитали ведь это 1-0 стало на 37 минуте. Итог 1-4
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