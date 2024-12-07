Легионер объяснил, почему его должны вызвать в сборную Украины

Украинский полузащитник польского «Ракува» Владислав Кочергин в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о желании сыграть за национальную сборную Украины:

«Конечно, хочется, чтобы снова дали шанс сыграть за сборную Украины. За «Ракув» я все время играю в основном составе, мы боремся за чемпионство. Также было и в прошлом году, когда я играл в основе, в том числе и в Лиге Европы. Это является важным турниром для нас. Я выходил на матчи в стартовом составе. У нас были серьезные соперники, а именно «Аталанта» и «Спортинг», против которых трудно было играть. Но, главное, что я играю на этом уровне.

Хочется, чтобы мне дали шанс проявить себя за сборную Украины. Я для этого и стараюсь играть в своем клубе. Хочется, чтобы вызвали в сборную, потому что это честь – защищать цвета своей страны».