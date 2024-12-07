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  4. Легионер объяснил, почему его должны вызвать в сборную Украины
Лига наций
07 декабря 2024, 17:55 |
1371
1

Легионер объяснил, почему его должны вызвать в сборную Украины

Владислав Кочергин очень хочет снова сыграть за национальную команду

07 декабря 2024, 17:55 |
1371
1
Легионер объяснил, почему его должны вызвать в сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кочергин

Украинский полузащитник польского «Ракува» Владислав Кочергин в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о желании сыграть за национальную сборную Украины:

«Конечно, хочется, чтобы снова дали шанс сыграть за сборную Украины. За «Ракув» я все время играю в основном составе, мы боремся за чемпионство. Также было и в прошлом году, когда я играл в основе, в том числе и в Лиге Европы. Это является важным турниром для нас. Я выходил на матчи в стартовом составе. У нас были серьезные соперники, а именно «Аталанта» и «Спортинг», против которых трудно было играть. Но, главное, что я играю на этом уровне.

Хочется, чтобы мне дали шанс проявить себя за сборную Украины. Я для этого и стараюсь играть в своем клубе. Хочется, чтобы вызвали в сборную, потому что это честь – защищать цвета своей страны».

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Владислав Кочергин Ракув Ченстохова чемпионат Польши по футболу сборная Украины по футболу Лига наций инсайд
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Фанькин кот
Верно. Уж у него-то уровень повыше, чем у игрочил♿🧑‍🦽🤕 дынамки суркисовой - этих позорников на всю Европу. Но Ребруха глух и слеп, поэтому вызовут разве что после его отставки. А отставки не будет, потому как кум и кореш Андрюша, президентишко УАФ, всегда прикроет и подсобит.
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