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  4. «Просто легенда футбола!» Кочергин назвал своего кумира и любимый клуб
Польша
07 декабря 2024, 17:07 |
239
0

«Просто легенда футбола!» Кочергин назвал своего кумира и любимый клуб

Полузащитник «Ракува» фанатеет от Криштиану Роналду и «Реала»

07 декабря 2024, 17:07 |
239
0
«Просто легенда футбола!» Кочергин назвал своего кумира и любимый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Украинский полузащитник польского «Ракува» Владислав Кочергин в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о своем любимом футболисте и любимом клубе.

– Я за «Реал» болею! Для меня это лучшая команда в мире. Это лучший клуб на планете! Тем более, за мадридцев выступал Роналду – футболист, игра которого мне нравится.

– В чем-то Роналду, может, подражаете? В свои 39 лет он демонстрирует великолепную форму!

– Я не подражаю ему (смеется). Роналду просто легенда футбола! Мне с детства понравилось, как португалец играет, еще когда он начинал в «Манчестер Юнайтед». Мне просто нравилось и нравится смотреть, как Криштиану играет.

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Владислав Кочергин Криштиану Роналду Ракув Ченстохова Аль-Наср Эр-Рияд Реал Мадрид чемпионат Польши по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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