«Просто легенда футбола!» Кочергин назвал своего кумира и любимый клуб
Полузащитник «Ракува» фанатеет от Криштиану Роналду и «Реала»
Украинский полузащитник польского «Ракува» Владислав Кочергин в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о своем любимом футболисте и любимом клубе.
– Я за «Реал» болею! Для меня это лучшая команда в мире. Это лучший клуб на планете! Тем более, за мадридцев выступал Роналду – футболист, игра которого мне нравится.
– В чем-то Роналду, может, подражаете? В свои 39 лет он демонстрирует великолепную форму!
– Я не подражаю ему (смеется). Роналду просто легенда футбола! Мне с детства понравилось, как португалец играет, еще когда он начинал в «Манчестер Юнайтед». Мне просто нравилось и нравится смотреть, как Криштиану играет.
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