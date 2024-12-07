«Просто легенда футбола!» Кочергин назвал своего кумира и любимый клуб

Украинский полузащитник польского «Ракува» Владислав Кочергин в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о своем любимом футболисте и любимом клубе.

– Я за «Реал» болею! Для меня это лучшая команда в мире. Это лучший клуб на планете! Тем более, за мадридцев выступал Роналду – футболист, игра которого мне нравится.

– В чем-то Роналду, может, подражаете? В свои 39 лет он демонстрирует великолепную форму!

– Я не подражаю ему (смеется). Роналду просто легенда футбола! Мне с детства понравилось, как португалец играет, еще когда он начинал в «Манчестер Юнайтед». Мне просто нравилось и нравится смотреть, как Криштиану играет.