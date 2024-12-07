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Польша
07 декабря 2024, 16:09 | Обновлено 07 декабря 2024, 17:00
356
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«У меня роль восьмерки». Кочергин сравнил себя со звездой сборной Украины

Владислав вважає, що Іван Калюжний грає дещо глибше

07 декабря 2024, 16:09 | Обновлено 07 декабря 2024, 17:00
356
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«У меня роль восьмерки». Кочергин сравнил себя со звездой сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кочергин

Украинский полузащитник польского «Ракува» Владислав Кочергин в эксклюзивном интервью для Sport.ua сравнил себя с хавбеком «Александрии» Иваном Калюжным.

– Влад, впервые за полтора месяца вы отметились голом и ассистом за «Ракув». Как прокомментируете такие результаты?

– Доволен, конечно, что мне удалось сделать результативные действия. Хотелось бы больше, но я уже долгое время играю на такой позиции, где от меня все-таки больше ожидается игры с мячом, чем таких результативных действий. Но всегда приятно забивать или отдавать голевые передачи.

– То есть, делать результативные действия сейчас - это не ваша основная задача?

– Мы играем по схеме 3-4-3. Ранее, играя в центре поля на позиции «восьмерки», я также действовал на позиции «десятки». А, когда я играю в роли «десятки», то, естественно, я нахожусь ближе к воротам и меньше каких-то оборонительных действий выполняю, не так низко сажусь в обороне. Поэтому тогда у меня появляется больше шансов отмечаться голами или ассистами. А сейчас я играю больше на другой позиции, которая предполагает, что я больше буду участвовать в оборонительных действиях, чтобы получать мяч. На обеих позициях есть свои плюсы и минусы. Когда я играю в роли «восьмерки», я больше времени провожу с мячом и развиваю атаки. А когда я выступаю на поле «десяткой», это повышает мои шансы сыграть один в один, обыграть соперников, забить, отдать голевую передачу, а также обострять как-то игру. Когда нам получается вытеснить соперника на их половину поля, тогда тренер требует от меня, чтобы я тоже больше подключался к атакующим действиям и приближался к штрафной площади соперника. И в таком случае от меня ждут либо удара с дистанции, либо каких-то креативных действий.

– Вы сейчас выполняете роль опорника? Примерно, как Калюжный?

– Калюжный, пожалуй, больше на позиции номера «шесть» играет. А у меня роль «восьмерки».

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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serg1508
Ч  Калюжний вже зірка? Я щось пропустив?
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