Ливерпуль продлил контракт с лидером? Экс-игрок Египта сообщил новость
Хайтам Сарук уверен, что стороны договорились о продлении сотрудничества
Бывший футболист сборной Египта Хайтам Сарук сообщил, что лидер английского «Ливерпуля» Мохамед Салах продлил контракт с клубом:
«Поздравляю Мохамеда с продлением контракта. Египетский царь правит футбольным миром», – написал в социальных сетях Сарук.
Английский клуб и Салах никак не комментировали эту информацию. Сарук ранее играл в сборной Египта вместе с вингером «мерсисайдцев».
В этом сезоне Мохамед Салах провел за «Ливерпуль» 21 матч во всех турнирах – забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. Контракт египтянина действует до лета 2025 года.
مبروك عليهم تجديد عقدك بالرقم الذي تحبه والمدة التى تريدها .— Haytham Farouk (@HaythamFarouk) December 4, 2024
الملك المصري يحكم بأحكامه . pic.twitter.com/QnbONcL0vl
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