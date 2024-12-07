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  4. Ливерпуль продлил контракт с лидером? Экс-игрок Египта сообщил новость
Англия
07 декабря 2024, 15:09 |
714
0

Ливерпуль продлил контракт с лидером? Экс-игрок Египта сообщил новость

Хайтам Сарук уверен, что стороны договорились о продлении сотрудничества

07 декабря 2024, 15:09 |
714
0
Ливерпуль продлил контракт с лидером? Экс-игрок Египта сообщил новость
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Бывший футболист сборной Египта Хайтам Сарук сообщил, что лидер английского «Ливерпуля» Мохамед Салах продлил контракт с клубом:

«Поздравляю Мохамеда с продлением контракта. Египетский царь правит футбольным миром», – написал в социальных сетях Сарук.

Английский клуб и Салах никак не комментировали эту информацию. Сарук ранее играл в сборной Египта вместе с вингером «мерсисайдцев».

В этом сезоне Мохамед Салах провел за «Ливерпуль» 21 матч во всех турнирах – забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. Контракт египтянина действует до лета 2025 года.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Мохамед Салах продление контракта
Микола Титюк Источник: Goal.com
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