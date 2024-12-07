В субботу, 7 декабря, в 13:00 начался матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Левый Берег» и ЛНЗ.

Команды встретились на стадионе «Левый Берег» в городе Киев.

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На 90+2 минуте конечный счет матча 3:1 установил бразилец Сидней, с острого угла поразив ворота черкащан.

ВИДЕО. Последний гвоздь. Левый Берег в добавленное время закрепил победу над ЛНЗ