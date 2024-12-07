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  4. ВИДЕО. Последний гвоздь. Левый Берег в добавленное время закрепил победу
Украина. Премьер лига
07 декабря 2024, 15:03 |
246
0

ВИДЕО. Последний гвоздь. Левый Берег в добавленное время закрепил победу

Голом на 90+2 отличился Сидней

07 декабря 2024, 15:03 |
246
0
ВИДЕО. Последний гвоздь. Левый Берег в добавленное время закрепил победу
ФК Левый берег

В субботу, 7 декабря, в 13:00 начался матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Левый Берег» и ЛНЗ.

Команды встретились на стадионе «Левый Берег» в городе Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 90+2 минуте конечный счет матча 3:1 установил бразилец Сидней, с острого угла поразив ворота черкащан.

ВИДЕО. Последний гвоздь. Левый Берег в добавленное время закрепил победу над ЛНЗ

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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