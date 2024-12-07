Украина. Премьер лига07 декабря 2024, 15:03 |
246
0
ВИДЕО. Последний гвоздь. Левый Берег в добавленное время закрепил победу
Голом на 90+2 отличился Сидней
07 декабря 2024, 15:03 |
246
0
В субботу, 7 декабря, в 13:00 начался матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Левый Берег» и ЛНЗ.
Команды встретились на стадионе «Левый Берег» в городе Киев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
На 90+2 минуте конечный счет матча 3:1 установил бразилец Сидней, с острого угла поразив ворота черкащан.
ВИДЕО. Последний гвоздь. Левый Берег в добавленное время закрепил победу над ЛНЗ
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 06 декабря 2024, 20:41 27
Поединок снова покажет MEGOGO
Футбол | 07 декабря 2024, 15:41 4
Игры против Исландии, Словакии и Албании
Футбол | 07.12.2024, 15:31
Футбол | 06.12.2024, 17:11
Бокс | 07.12.2024, 08:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.12.2024, 07:59 7
05.12.2024, 19:13 14
05.12.2024, 21:35 27
05.12.2024, 12:54 105
07.12.2024, 07:55 1
06.12.2024, 12:13 22
07.12.2024, 01:25 2
05.12.2024, 13:31 15