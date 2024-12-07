Подведены итоги. Состоялось заседание Исполком УАФ
Представители отчитались о результатах 2024 года
6 декабря в столичном Доме футбола состоялось заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола в присутствии представителей Ассамблеи регионов.
Во время заседания, в частности, была взята к сведению информация об итогах выступлений сборных команд Украины по футболу 2024 года. Вице-президент УАФ и главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров поблагодарил за всестороннюю поддержку наших команд.
Администрации УАФ было поручено принять меры по организации и проведению в январе 2025 года заседаний комитета национальных сборных команд и комитета женского и девичьего футбола.
Также была принята во внимание информация о промежуточном сравнительном финансовом отчете за 2024 год.
Кроме того, был представлен концепт Центра футбольного образования и лидерства УАФ в рамках реформы системы выдачи тренерских лицензий.
Также своим решением исполком уменьшил обязательный аттестационный взнос за прохождение процедуры аттестации (лицензирования) в сезоне-2024/2025 для футбольных клубов Украинской Премьер-лиги, утвердив его в размере 135 000 (сто тридцать пять тысяч) грн. принял с сезона-2025/2026 осуществлять аттестацию (лицензирование) футбольных клубов Украинской Премьер-лиги, футбольных клубов Профессиональной футбольной лиги Украины, футбольных клубов – участников соревнований по футболу среди женщин за счет целевых средств УЕФА.
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