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Украина. Премьер лига
07 декабря 2024, 14:40 | Обновлено 07 декабря 2024, 14:43
552
2

Подведены итоги. Состоялось заседание Исполком УАФ

Представители отчитались о результатах 2024 года

07 декабря 2024, 14:40 | Обновлено 07 декабря 2024, 14:43
552
2
Подведены итоги. Состоялось заседание Исполком УАФ
УАФ

6 декабря в столичном Доме футбола состоялось заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола в присутствии представителей Ассамблеи регионов.

Во время заседания, в частности, была взята к сведению информация об итогах выступлений сборных команд Украины по футболу 2024 года. Вице-президент УАФ и главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров поблагодарил за всестороннюю поддержку наших команд.

Администрации УАФ было поручено принять меры по организации и проведению в январе 2025 года заседаний комитета национальных сборных команд и комитета женского и девичьего футбола.

Также была принята во внимание информация о промежуточном сравнительном финансовом отчете за 2024 год.

Кроме того, был представлен концепт Центра футбольного образования и лидерства УАФ в рамках реформы системы выдачи тренерских лицензий.

Также своим решением исполком уменьшил обязательный аттестационный взнос за прохождение процедуры аттестации (лицензирования) в сезоне-2024/2025 для футбольных клубов Украинской Премьер-лиги, утвердив его в размере 135 000 (сто тридцать пять тысяч) грн. принял с сезона-2025/2026 осуществлять аттестацию (лицензирование) футбольных клубов Украинской Премьер-лиги, футбольных клубов Профессиональной футбольной лиги Украины, футбольных клубов – участников соревнований по футболу среди женщин за счет целевых средств УЕФА.

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исполком УАФ Андрей Шевченко Сергей Ребров сборная Украины по футболу Украинская ассоциация футбола
Андрій Вітренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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8number
Скільки ж там людей і усі на зарплаті.. Нівіщо стільки людей ?? Шо вони роблять ?
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0
Vovan78
Підбили не підсумки, а бабки.
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