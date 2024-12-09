Шевченко в топе. Назван лучший финишер ХХІ века. Это не Месси и не Роналду

Популярное интернет-издание GiveMeSport обнародовало рейтинг из 10 лучших завершителей атак ХХІ века.

Тройку топа открыл нидерландский форвард Руд ван Нистелрой. Легенда Английской Премьер-лиги на клубном уровне забил 327 голов в 519 матчах.

Неожиданно лишь второе место занял лучший бомбардир в истории футбола – португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. На счету 5-кратного обладателя «Золотого мяча» уже 916 голов за карьеру и он уверенно идет к отметке в 1000 забитых мячей.

Лучшим финишером ХХІ века признан бразильский «феномен» Роналдо. «Зубастик» провел лишь 481 матч за карьеру из-за серьезных проблем со здоровьем, но в них настрелял аж 309 голов.

Интересно, что в десятку топа попал и украинец – легендарный Андрей Шевченко. Он забил 342 гола за карьеру и занял 8-е место в рейтинге.

Топ-10 лучших финишеров ХХІ века по версии GiveMeSport: