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Украина. Премьер лига
07 декабря 2024, 14:21 | Обновлено 07 декабря 2024, 14:24
647
0

ВИДЕО. И снова он! Игрок Левого Берега оформил хет-трик, но есть нюанс

Один из голов Руслан Дедух забил в собственные ворота

07 декабря 2024, 14:21 | Обновлено 07 декабря 2024, 14:24
647
0
ВИДЕО. И снова он! Игрок Левого Берега оформил хет-трик, но есть нюанс
ФК Левый берег

В субботу, 7 декабря, в 13:00 начался матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Левый Берег» и ЛНЗ.

Команды встретились на стадионе «Левый Берег» в городе Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 58-й минуте киевлян вперед вывел полузащитник Руслан Дедух, который является главным действующим лицом матча. Все 3 гола были забиты именно им, хоть один и пришелся в собственные ворота.

ВИДЕО. И снова он! Игрок Левого Берега оформил хет-трик, но есть нюанс

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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