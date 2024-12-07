ВИДЕО. И снова он! Игрок Левого Берега оформил хет-трик, но есть нюанс

В субботу, 7 декабря, в 13:00 начался матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Левый Берег» и ЛНЗ.

Команды встретились на стадионе «Левый Берег» в городе Киев.

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На 58-й минуте киевлян вперед вывел полузащитник Руслан Дедух, который является главным действующим лицом матча. Все 3 гола были забиты именно им, хоть один и пришелся в собственные ворота.

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