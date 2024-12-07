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Украина. Премьер лига
07 декабря 2024, 14:24 | Обновлено 07 декабря 2024, 14:26
378
0

Известны стартовые составы на матч Черноморец – Кривбасс

Поединок 16-го тура состоится 7 декабря в 15:30

07 декабря 2024, 14:24 | Обновлено 07 декабря 2024, 14:26
378
0
Известны стартовые составы на матч Черноморец – Кривбасс
ФК Черноморец

7 декабря состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» (Одесса) и «Кривбасс» (Кривой Рог).

Встреча пройдет на стадионе «Черноморец» в Одессе. Начало поединка – в 15:30 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на предстоящий матч.

Черноморец: Рудько, Скиба, Лацабидзе, Ермаков, Кисиль, Кайо, Билошевский, Сигеев, Шпорн, Попов, Хобленко.

Кривбасс: Маханьков, Бандейра, Понедельник, Драмбаев, Дибанго, Илич, Кузык, Твердохлеб, Шевченко, Микитишин, Соса.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Кривбасс Кривой Рог Черноморец - Кривбасс стартовые составы
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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