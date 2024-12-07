Украина. Премьер лига07 декабря 2024, 14:24 | Обновлено 07 декабря 2024, 14:26
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Известны стартовые составы на матч Черноморец – Кривбасс
Поединок 16-го тура состоится 7 декабря в 15:30
07 декабря 2024, 14:24 | Обновлено 07 декабря 2024, 14:26
378
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7 декабря состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» (Одесса) и «Кривбасс» (Кривой Рог).
Встреча пройдет на стадионе «Черноморец» в Одессе. Начало поединка – в 15:30 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами на предстоящий матч.
Черноморец: Рудько, Скиба, Лацабидзе, Ермаков, Кисиль, Кайо, Билошевский, Сигеев, Шпорн, Попов, Хобленко.
Кривбасс: Маханьков, Бандейра, Понедельник, Драмбаев, Дибанго, Илич, Кузык, Твердохлеб, Шевченко, Микитишин, Соса.
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