Известны стартовые составы на матч Черноморец – Кривбасс

7 декабря состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» (Одесса) и «Кривбасс» (Кривой Рог).

Встреча пройдет на стадионе «Черноморец» в Одессе. Начало поединка – в 15:30 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на предстоящий матч.

Черноморец: Рудько, Скиба, Лацабидзе, Ермаков, Кисиль, Кайо, Билошевский, Сигеев, Шпорн, Попов, Хобленко.

Кривбасс: Маханьков, Бандейра, Понедельник, Драмбаев, Дибанго, Илич, Кузык, Твердохлеб, Шевченко, Микитишин, Соса.