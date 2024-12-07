Бывший футболист киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Алиев поделился видео, на котором общается с российскими пленными военными.

Два оккупанта, которых Александру удалось встретить в Курской области, приехали воевать против Украины из подмосковья и калуги. Сейчас они занимаются рубкой дров.

Напомним, недавно Алиев из Курской области записал обращение к ФСБ.

ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами