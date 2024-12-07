Украина. Премьер лига07 декабря 2024, 13:58 | Обновлено 07 декабря 2024, 13:59
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ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
Александр сейчас находится в Курской области
07 декабря 2024, 13:58 | Обновлено 07 декабря 2024, 13:59
685
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Бывший футболист киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Алиев поделился видео, на котором общается с российскими пленными военными.
Два оккупанта, которых Александру удалось встретить в Курской области, приехали воевать против Украины из подмосковья и калуги. Сейчас они занимаются рубкой дров.
Напомним, недавно Алиев из Курской области записал обращение к ФСБ.
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
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