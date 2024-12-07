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Украина. Премьер лига
07 декабря 2024, 13:39 | Обновлено 07 декабря 2024, 13:44
121
0

ВИДЕО. Исправился. Автор автогола в составе Левого Берега сравнял счет

Забитым мячом на 32-й минуте отличился Руслан Дедух

07 декабря 2024, 13:39 | Обновлено 07 декабря 2024, 13:44
121
0
ВИДЕО. Исправился. Автор автогола в составе Левого Берега сравнял счет
ФК Левый берег. Руслан Дедух

В субботу, 7 декабря, в 13:00 начался матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Левый Берег» и ЛНЗ.

Команды встретились на стадионе «Левый Берег» в городе Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 32-й минуте поединка счет матча сравнял полузащитник киевлян Руслан Дедух, уверенно реализовав пенальти. Интересно, что именно он в начале матча вывел ЛНЗ вперед, срезав мяч в сетку собственных ворот после углового.

ВИДЕО. Исправился. Автор автогола в составе Левого Берега сравнял счет

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор ЛНЗ Черкассы Левый Берег Киев Левый Берег - ЛНЗ Руслан Дедух пенальти
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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