ВИДЕО. Исправился. Автор автогола в составе Левого Берега сравнял счет
Забитым мячом на 32-й минуте отличился Руслан Дедух
В субботу, 7 декабря, в 13:00 начался матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Левый Берег» и ЛНЗ.
Команды встретились на стадионе «Левый Берег» в городе Киев.
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На 32-й минуте поединка счет матча сравнял полузащитник киевлян Руслан Дедух, уверенно реализовав пенальти. Интересно, что именно он в начале матча вывел ЛНЗ вперед, срезав мяч в сетку собственных ворот после углового.
ВИДЕО. Исправился. Автор автогола в составе Левого Берега сравнял счет
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