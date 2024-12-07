БАБИЧ: «Я насчитал 5 пенальти, которые не дали в ворота соперника»

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич поделился мнением о судействе в матчах «моряков» в Украинской Премьер-лиге. Специалист заявил, что в ворота их соперников не поставили пять пенальти.

– Если мы берем конкретно «Черноморец», то в 15 туров действительно были такие моменты. Я насчитал пять пенальти, которые не дали в ворота соперника. Плюс три гола, которые нам забили с нарушением правил, но они были засчитаны. Я уже не говорю о свистках в борьбе за нейтральные мячи. Как минимум, 7-8 ситуаций, которые повлияли на результат, есть, – сказал Бабич.

В нынешнем сезоне «Черноморец» занимает 13 строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 12 турнирных баллов после 15 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Бабич отреагировал на высказывания Волочая в скандальном матче УПЛ.