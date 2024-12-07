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Украина. Премьер лига
07 декабря 2024, 13:15 |
179
0

ВИДЕО. ЛНЗ быстро вышел вперед в матче с Левым Берегом. Помог соперник

Автоголом на 6-й минуте отличился Руслан Дедух

07 декабря 2024, 13:15 |
179
0
ВИДЕО. ЛНЗ быстро вышел вперед в матче с Левым Берегом. Помог соперник
ФК Левый берег. Руслан Дедух

В субботу, 7 декабря, в 13:00 начался матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Левый Берег» и ЛНЗ.

Команды встретились на стадионе «Левый Берег» в городе Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Черкасская команда открыла счет уже на 6-й минуте поединка, когда автоголом отметился полузащитник киевлян Руслан Дедух. Он срезал мяч в сетку собственных ворот после подачи углового.

ВИДЕО. ЛНЗ быстро вышел вперед в матче с Левым Берегом. Помог соперник

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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